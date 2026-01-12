Πάνε για το «μπαμ» με Γουίλιαμσον οι Μπουλς (pics, vids)

Οι Γουίζαρντς τάραξαν τα…νερά του NBA, αποκτώντας τον Τρέι Γιανγκ από τους Ατλάντα Χοκς και οι Σικάγο Μπουλς ψάχνονται για να κάνουν μία κίνηση που θα τους δώσει οντότητα κοντά στο καλάθι.

Το προηγούμενο διάστημα είχε γραφτεί το όνομα του Άντονι Ντέιβις, ωστόσο αυτή η κίνηση δεν προχώρησε και απόλυτα λογικά για το Σικάγο, με έναν παίκτη που τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει χάσει την… φλόγα του για το μπάσκετ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγεται το όνομα του Ζάιον Γουίλιαμσον, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τη Νέα Ορλεάνη. Φυσικά η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται υψηλού ρίσκου για τους «ταύρους» λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος του παίκτη στους τραυματισμούς.

Τι σκέφτονται οι Μπουλς για τον Γουίλιαμσον

Ωστόσο ο Ζάιον είναι το ιδανικό fit για τους Μπουλς, όντας ένας παίκτης που θα προσδώσει στοιχεία που λείπουν από τη frontline της ομάδας.

Ο Αρτούρας Καρνισόβας προσανατολίζεται να δώσει παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν για να αποκτήσει τον σταρ των Πέλικανς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολλά και ίσως έχει χάσει κάπως το κίνητρό του.

Ο Ζάιον έχει παίξει περισσότερους από 61 αγώνες σε μια σεζόν μόνο μία φορά, τη σεζόν 2023-24. Εκείνη τη χρονιά ξεκίνησε ως βασικός σε 70 αγώνες και είχε μέσο όρο 22,9 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 57% εντός πεδιάς σε 15,6 προσπάθειες.

Οι Μπουλς θέλουν να ρίξουν στο τραπέζι τους Ζακ Κόλινς, Κέβιν Χέρτερ, αλλά και ένα μελλοντικό draft pick πρώτου γύρου, για να πείσει τους Πέλικανς να παραχωρήσουν τον Γουίλιαμσον.

Σημαντική παράμετρος που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το trade deadline του NBA το οποίο εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου και που θα κρίνει πολλά για παίκτες που αγωνίζονται στις ΗΠΑ και αναμένεται να μπουν σε διάφορα πακέτα ανταλλαγής μέχρι τότε.

O… άλλος Ζάιον την εφετινή σεζόν

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος και ανανεωμένος τον Οκτώβριο στη media day των Πέλικανς, δείχνοντας πως είναι έτοιμος να αλλάξει… πορεία.