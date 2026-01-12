Ένας Αντετοκούνμπο δεν φέρνει την άνοιξη: Πάλευε μόνος του ο Γιάννης, ήττα για τους Μπακς (108-104)
Οι Μπακς ηττήθηκαν με 108-104 από τους Ντένβερ Νάγκετς, με την σπουδαία εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μη φτάνει…
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός και έφτασε στα όρια του triple-double, έχοντας 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, και 11 ασίστ, ωστόσο οι Μπακς δεν κατάφεραν να φύγουν νικητές από το Ντένβερ χάνοντας με 108-104 από τους Νάγκετς.
O Greek Freak είχε 9/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 10/14 βολές, μαζί με 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 2 λάθη, 3 φάουλ και +16 στα 33 λεπτά που πάτησε παρκέ, ωστόσο ήταν απελπιστικά μόνος.
Το supporting cast δεν ήταν στο πλευρό του με με τον Κέβιν Πόρτερ να μένει στους 10 πόντους με 4/17 σουτ και τον Ράιαν Ρόλινς στους 2 με 1/9.
Το Μιλγουοκι έριξε το ρεκόρ του στο 17-22 και είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος, καθώς με το σκορ στο 105-102, Ρόλινς και Έι Τζέι Γκριν έχασαν δύο συνεχόμενα σουτ.
Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ είχε 25 και ο Άαρον Γκόρντον 23 πόντους για το Ντένβερ, που έπαιξε χωρίς τους Νίκολα Γιόκιτς, Τζαμάλ Μάρεϊ, Κρίστιαν Μπράουν, Καμ Τζόνσον και Γιόνας Βαλαντσιούνας. Στο 26-13 ανέβηκε το Ντένβερ.
Τα στατιστικά στο Νάγκετς – Μπακς
Τα δωδεκάλεπτα: 27-23, 62-52, 85-74, 108-104
Νάγκετς (Ντέιβιντ Έιντελμαν): Τζόουνς 5 (1/7 τρίποντα), Γουάτσον 19 (4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκόρντον 23 (2 τρίποντα, 7/9 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάισον 2, Πίκετ 13 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάρνταγουεϊ 25 (5/9 τρίποντα, 4/5 βολές), Μπράουν 7 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νάτζι 14 (5/7 δίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Στρόδερ
Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 14 (4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 16 (3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Πόρτερ 10 (4/17 σουτ, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρόλινς 2 (1/9 σουτ, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Τρεντ, Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Πόρτις 14 (2), Χάρις 6 (2)
