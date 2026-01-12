Οι αθλητικές μεταδόσεις (12/1): Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ και ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και Κυπέλλων

Δίκη υποκλοπών

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού