Ο Μπρούνο Φερνάντες έπεσε θύμα χάκερ – Η προειδοποίηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Θύμα διαδικτυακής επίθεσης έπεσε Μπρούνο Φερνάντες, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε γνωστό ότι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Χ.
Πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως πέφτουν καθημερινά θύμα χάκερ και από τον «κανόνα» δεν γλιτώνουν ούτε οι διάσημοι αθλητές, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Σύμφωνα με ανάρτηση της αγγλικής ομάδας ο αρχηγός της έπεσε θύμα χάκερ οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Χ.
Έτσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προειδοποιεί όποιον «έρχεται σε επαφή» με τον λογαριασμό του Πορτογάλου Μέσου να προσέχει: «Ο λογαριασμός του Μπρούνο Φερνάντες Πορτογάλου μέσου έχει παραβιαστεί και πως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο έλεγχός του, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με αναρτήσεις ή προσωπικά μηνύματα που προέρχονται από αυτόν».
Οι «κόκκινοι διάβολοι» ζητούν από το κοινό να μη λαμβάνει υπόψιν ό,τι γράφεται στον λογαριασμό μέχρι να αποκατασταθεί ο έλεγχος από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή
Bruno Fernandes’s X account has been hacked.
Supporters should not engage with any of the posts or direct messages.
— Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026
