Ο Μπρούνο Φερνάντες έπεσε θύμα χάκερ – Η προειδοποίηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως πέφτουν καθημερινά θύμα χάκερ και από τον «κανόνα» δεν γλιτώνουν ούτε οι διάσημοι αθλητές, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αγγλικής ομάδας ο αρχηγός της έπεσε θύμα χάκερ οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Χ.

Έτσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προειδοποιεί όποιον «έρχεται σε επαφή» με τον λογαριασμό του Πορτογάλου Μέσου να προσέχει: «Ο λογαριασμός του Μπρούνο Φερνάντες Πορτογάλου μέσου έχει παραβιαστεί και πως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο έλεγχός του, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με αναρτήσεις ή προσωπικά μηνύματα που προέρχονται από αυτόν».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ζητούν από το κοινό να μη λαμβάνει υπόψιν ό,τι γράφεται στον λογαριασμό μέχρι να αποκατασταθεί ο έλεγχος από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή