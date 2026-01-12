Ο Λαπόρτα σκέφτεται πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο στην Μπαρτσελόνα

Η επιτυχία της Μπαρτσελόνα στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στο εσωτερικό του συλλόγου και στους φιλάθλους. Η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της La Liga και συνεχίζει τη μάχη της στο Champions League, γεγονός που δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διοίκηση. Στο επίκεντρο αυτής της ευφορίας βρίσκεται ο Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος δείχνει να απολαμβάνει όσο κανείς άλλος τις επιτυχίες της ομάδας.

Το 2026 είναι εκλογική χρονιά για την Μπαρτσελόνα και κάθε αθλητικό αποτέλεσμα αποκτά πολιτική διάσταση. Η κατάκτηση του τίτλου λειτουργεί ως ισχυρό πλεονέκτημα για τον Λαπόρτα, καθώς ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες επανεκλογής του. Το γεγονός ότι το τρόπαιο ήρθε απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη νίκη.

Ο πρόεδρος εξετάζει δύο βασικά σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών. Το πρώτο είναι να καλέσει άμεσα τα μέλη στις κάλπες, με πιθανή ημερομηνία τον Μάρτιο. Το δεύτερο είναι να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια και να διεξαχθούν οι εκλογές τον Ιούνιο, μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, επισημαίνοντας ότι μια εκλογική διαδικασία εν μέσω σχεδιασμού της νέας σεζόν μπορεί να δημιουργήσει οργανωτικές δυσκολίες.

Η επιλογή του Μαρτίου θεωρείται ιδανική για τον Λαπόρτα, καθώς συμπίπτει με την αγωνιστική άνοδο της ομάδας, το πρόσφατο τρόπαιο και την προσδοκία για μεγαλύτερη πληρότητα στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου. Αντίθετα, η αναμονή έως τον Ιούνιο ενέχει τον κίνδυνο πιθανών αγωνιστικών αποτυχιών στο φινάλε της σεζόν, που θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα και να αποδυναμώσουν τη στήριξη των φιλάθλων.

Η τελική απόφαση αναμένεται σύντομα, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα να σταθμίζει προσεκτικά το αγωνιστικό μομέντουμ και τις πολιτικές ισορροπίες, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος των εκλογών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για το μέλλον του στον σύλλογο.