Ο Γιαμάλ έκανε live μετάδοση και «έπιασε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια (vid)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε για ακόμα μία φορά της Ρεάλ Μαδρίτης, την νίκησε με 3-2 και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας, τίτλος που είναι ο πρώτος της σεζόν. Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έστησαν πάρτι στην Τζέντα και γιόρτασαν τον τίτλο, με το κλίμα στα αποδυτήρια φυσικά να είναι πανηγυρικό και τον Λαμίν Γιαμάλ να υποπίπτει σε… γκάφα, άθελά του φυσικά.

Ο σταρ της Μπάρτσα έκανε live μετάδοση μετά το τέλος του παιχνιδιού από τα αποδυτήρια στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τσάκωσε τον Βότσεχ Σέζνι να καπνίζει.

Αμέσως μόλις το αντιλήφθηκε, γύρισε την κάμερα και αναφώνησε: «Αυτό δεν έπρεπε να το δείξω», καταλαβαίνοντας πως έκανε λάθος και προσπαθώντας να το διορθώσει άμεσα.

Δείτε το βίντεο με τον Γιαμάλ και τον Σέζνι