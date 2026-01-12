Ο Γιαμάλ έκανε live μετάδοση και «έπιασε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια (vid)
Ο Λαμίν Γιαμάλ μετά την κατάκτηση του Super Cup έκανε live στον λογαριασμό του στο Instagram όπου έδειξε, χωρίς να το θέλει τον Σέζνι να καπνίζει.
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
- Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση
- Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε για ακόμα μία φορά της Ρεάλ Μαδρίτης, την νίκησε με 3-2 και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας, τίτλος που είναι ο πρώτος της σεζόν. Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έστησαν πάρτι στην Τζέντα και γιόρτασαν τον τίτλο, με το κλίμα στα αποδυτήρια φυσικά να είναι πανηγυρικό και τον Λαμίν Γιαμάλ να υποπίπτει σε… γκάφα, άθελά του φυσικά.
Ο σταρ της Μπάρτσα έκανε live μετάδοση μετά το τέλος του παιχνιδιού από τα αποδυτήρια στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τσάκωσε τον Βότσεχ Σέζνι να καπνίζει.
Αμέσως μόλις το αντιλήφθηκε, γύρισε την κάμερα και αναφώνησε: «Αυτό δεν έπρεπε να το δείξω», καταλαβαίνοντας πως έκανε λάθος και προσπαθώντας να το διορθώσει άμεσα.
Δείτε το βίντεο με τον Γιαμάλ και τον Σέζνι
Szczęsny aparece fumando durante la celebración de la Supercopa en un directo de Lamine Yamal:
“Eso no se puede grabar” pic.twitter.com/TP7QO1v4YG
— Rondeando (@Rondeando8tv) January 11, 2026
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
- Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο των Σικάγο Μπουλς (vid)
- Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
- Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
- Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
- Η συγγνώμη του Μπέρενς στον Κούτσια για την επίθεση εν ώρα αγώνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις