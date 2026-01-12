Νέο πρόβλημα: Ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε ξανά στο γόνατο
Ατυχία για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε ξανά στο γόνατο στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Βιτόρια.
Νοκ άουτ τέθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τραυματίστηκε ξανά στο δεξί γόνατο στον αγώνα με τη Βιτόρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές διάστημα που θα λείψει ο Ιωαννίδης, ωστόσο την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί στο γόνατο είχε παραμείνει εκτός για ένα μήνα.
Τι πρόβλημα έχει ο Ιωαννίδης – Η ενημέρωση της Σπόρτινγκ
Η πορτογαλική ομάδα στην ενημέρωσή της ανέφερε ότι ο Έλληνας φορ υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωαννίδης αποχώρησε τραυματίας στο 24ο λεπτό του αγώνα.
Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Ιωαννίδη, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής για τα «λιοντάρια» σε σχέση με το διάστημα που θα μείνει εκτός.
