Το αρνητικό ρεκόρ 110 χρόνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε και από το Κύπελλο Αγγλίας και πλέον η μόνη διοργάνωση που της έχει απομείνει είναι η Premier League, καθώς και στο Carabao Cup έχει… χαιρετήσει από τον Αύγουστο.

Αυτό περιορίζει τον αριθμό παιχνιδιών της ομάδας για τη φετινή σεζόν σε μόλις 40, με τα ματς του πρωταθλήματος να είναι 38!

Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό αγώνων στην ιστορία της Γιουνάιτεντ εδώ και 110 χρόνια. Λιγότερα, 39 τον αριθμό, είχε για τελευταία φορά το 1914/15, όταν δεν υπήρχαν αγώνες Κυπέλλου λόγω του Α’ Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σημειώνεται πως η Γιουνάιτεντ είχε να αποκλειστεί στον πρώτο της αγώνα σε Κύπελλο και Λιγκ Καπ από τη σεζόν 1981, όταν είχε μείνει εκτός από τη Γουότφορντ στην πρώτη διοργάνωση και από την Τότεναμ στη δεύτερη.

Δείτε την ανάρτηση για την «κατρακύλα» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

🔴🤯 Manchester United will only play 40 games this season, their 𝐋𝐎𝐖𝐄𝐒𝐓 in 111 years. [@AndyMitten] pic.twitter.com/E27wKGocIq — CentreGoals. (@centregoals) January 11, 2026

Φυσικά αυτό που μένει να δούμε είναι αν οι «μπέμπηδες» έπιασαν… πάτο ή αν έχει ακόμα κι άλλο πιο κάτω, πράγμα πολύ δύσκολο, καθώς το μόνο που δεν έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια είναι να υποβιβαστούν στην Championship.