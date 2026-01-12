Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Τα φώτα είναι ήδη πάνω του και όχι άδικα, αν κρίνει κάποιος από τα όσα κάνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Είναι μόλις 19 ετών αλλά η Πρέμιερ Λιγκ παρακολουθεί… άφωνη την εξέλιξη που έχει τα δύο τελευταία χρόνια, σε σημείο που πολλοί να τον συγκρίνουν με τον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις.

Ο λόγος για τον νεαρό άσο της Νιούκαστλ, Λιούς Μάιλι, ο οποίος είναι από τους πλέον χαρισματικούς μέσους στο Νησί και δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως είναι ο επόμενος «Ντέκλαν Ράις» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Μάιλι έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και δίχως αμφιβολία είναι ο ηγέτης της Νιούκαστλ στην μεσαία γραμμή, με τις επιδόσεις του να είναι εξωπραγματικές.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ο Μάιλι μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία σε τρεις θέσεις, στο «έξι», στο «οκτώ» αλλά και σαν δεύτερος επιθετικός, έχοντας την ευχέρεια να προσφέρει πολλά τόσο στο αμυντικό όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

🎯 Passes attempted and completed by Lewis Miley in Newcastle’s last six games: 65 of 67 completed vs Leeds United

59 of 59 completed vs Crystal Palace

45 of 48 completed vs Burnley

80 of 84 completed vs Man United

30 of 38 completed vs Chelsea

56 of 65 completed vs Fulham 👦 A… pic.twitter.com/uhypKsU7QQ — FourFourTwo (@FourFourTwo) January 8, 2026

Ο Μάιλι έχει ύψος 1.95 και η σωματοδομή του, τον βοηθά σε μεγάλο βαθμό και στις στατικές φάσεις που εκτελούν οι «καρακάξες», καθώς ο νεαρός χαφ μπορεί να γίνει απειλητικός στον αέρα για τις αντίπαλες άμυνες.

Το στοιχείο όμως που κάνει τον 19χρονο μέσο να ξεχωρίζει είναι η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. Ο χαφ της Νιούκαστλ κάνει πολύ δύσκολα το λάθος και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι είναι ο «εγκέφαλος» στην μεσαία γραμμή της αγγλικής ομάδας.

Οι «καρακάξες» βασίζουν πάνω του το «χτίσιμο» των επιθέσεων από τον άξονα της μεσαίας γραμμής και η ηγετική του παρουσία φανερώνει πως το μέλλον του ανήκει.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ παρακολουθεί από κοντά τον νεαρό άσο της Νιούκαστλ και δεν είναι λίγοι αυτοί που τονίζουν πως πρέπει να τον συμπεριλάβει στην αποστολή των «λιονταριών» για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι «καρακάξες» στηρίζουν πολλά στον νεαρό άσο, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και αυτή την στιγμή κοστολογείται με πολλά εκατ. λίρες, αν και είναι σίγουρο πως η διοίκηση της Νιούκαστλ δεν κάνει την παραμικρή σκέψη για παραχώρηση του παίκτη.