Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην Ισπανία, επικρατώντας με 3-2 στον τελικό του Super Cup της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τζέντα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που αγωνίστηκε μόνο στα τελευταία 20 λεπτά λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ήταν φανερά ξενερωμένος και νευριασμένος μετά το τέλος του ματς.

Παρότι, λοιπόν, οι νικητές σχημάτισαν έναν διάδρομο για να χειροκροτήσουν τους παίκτες της «βασίλισσας», ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ δεν είχε καμία διάθεση να πράξει το ίδιο όταν η Μπάρτσα σήκωνε το τρόπαιο.

Ο Εμπαπέ μάλιστα κάλεσε τους συμπαίκτες του να αποχωρήσουν και να μην κάνουν το καθιερωμένο pasillo στους παίκτες των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, ο παίκτης της Βασίλισσας» έδειχνε αρκετά εκνευρισμένος με τους συμπαίκτες του και τους καλούσε επίμονα να αποχωρήσουν.

Δείτε τον Κιλιάν Εμπαπέ: