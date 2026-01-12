sports betsson
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Νάγκετς: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα»
Μπάσκετ 12 Ιανουαρίου 2026 | 10:22

Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Νάγκετς: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα»

Όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Σύνταξη
Οι Μπακς ηττήθηκαν με 108-104 από τους Ντένβερ Νάγκετς, με την σπουδαία εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μη φτάνει στα Ελάφια και τον Greek Freak να μιλά μετά το ματς, για το τι πήγε καλά για την ομάδα του, ενώ έκανε και έναν απολογισμό για τα τέσσερα τελευταία ματς μακριά από το Μιλγουόκι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

YouTube thumbnail

Νομίζω αμυντικά έπρεπε να βρούμε ρυθμο νωρίτερα. Ένιωθαν καλά. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πιο physical. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε το ματς και να το οδηγούμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ (σ.σ. στο road trip), ήμασταν ανταγωνιστικοί, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι σίγουρα.

Είμαι ευγνώμων που τελειώσαμε με 2 νίκες, 2 ήττες απέναντι σε δυνατές ομάδες, αλλά δεν είμαι άνετος, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Κάθε νίκη που παίρνουμε μετράει. Ελπίζω να πάρουμε το επόμενο.

Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί πάντα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν προηγούμαστε, γιατί πρέπει να παραδίδουμε το προβάδισμα; Πρέπει να είμαστε ώριμοι, να παίρνουμε το σωστό σουτ, να μην νιώθουμε άνετα με κάθε προβάδισμα που παίρνουμε. Απολαμβάνω το μπάσκετ, πρέπει να πάμε στο επόμενο και να νικήσουμε τη Μινεσότα.

Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Κάποιες φορές το κάνουμε αυτό και δουλεύει γιατί έχουμε πολύ ταλέντο. Μπορεί να γίνει σταθερό; Δεν ξέρω. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε είναι να παίξουμε με τον σωστό τρόπο. Προσπαθώ να παίξω με τον σωστό τρόπο. Θα ήταν εύκολο να πάω και να σουτάρω 25 τρίποντα.

Νιώθω καλά, προσπαθώ να είμαι επιθετικός, να παίρνω ριμπάουντ, νιώθω καλά συνολικά

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αθλητική Ροή
Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

Σύνταξη
Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι» (vid)
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ – Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 10:08

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής - Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ - Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Ποιοι θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Fizz 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
