sports betsson
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
Ποδόσφαιρο 12 Ιανουαρίου 2026 | 20:19

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον ο οποίος υπέγραψε ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Spotlight

Ενίσχυση για την ΑΕΛ Novibet που ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου φουλ μπακ από την Kρακοβία, Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 31χρονου αμυντικού από την Kρακοβία Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον. Ο Ισλανδός αριστερός φουλ μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Όλαφσον γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1995, έχει ύψος 1,84 μ. και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, όπου κατέγραψε 126 συμμετοχές, με 7 γκολ και 5 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Άλεσουντ (Νορβηγία, 75 συμμετοχές, 3 γκολ, 16 ασίστ) και στην Κάλμαρ (Σουηδία, 71 ματς, 2 γκολ).

Ο Όλαφσον ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Ισλανδίας, πραγματοποιώντας 15 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ (αγωνίστηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2023 εναντίον του Λιχτενστάιν σε έναν προκριματικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σκοράροντας αυτό το γκολ και δίνοντας μία ασίστ).

Στη συνέχεια πήγε στην πολωνική Κρακοβία, όπου έπαιξε από τον Φεβρουάριο του 2024 και έχει συνολικά 52 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ υπήρξε συμπαίκτης του Γιάνι Ατανάσοφ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Μπάσκετ 12.01.26

Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
Ελλάδα 12.01.26

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Ελλάδα 12.01.26

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Go Fun 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
On Field 12.01.26

Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.01.26

Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο