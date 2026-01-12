Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Η πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα αρχίζει και αποκτά χειροπιαστά χαρακτηριστικά με την ίδια να πυκνώνει τις εμφανίσεις της εκφράζοντας πλέον την βεβαιότητα ότι το νέο κόμμα θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν.

Καρυστιανού για νέο κόμμα: Δεν βιαζόμαστε – Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε

Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης που βρήκε φρικτό θάνατο μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη μίλησε ανοιχτά για το νέο κόμμα αλλά κράτησε κλειστά τις πόρτες για το ιδεολογικό πρόσημο του εγχειρήματος ενώ όσον αφορά το πρόγραμμα «δεν υπάρχει βιασύνη».

Χωρίς πρόγραμμα ακόμα και προβληματισμούς

«Το κόμμα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη της» είπε (ANT1) και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει βιασύνη». Σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε πρόσθεσε με νόημα πως «το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς».

Τόνισε επίσης πως προβληματίζεται από το γεγονός ότι αρκετοί από τους συγγενείς των θυμάτων, μέλη του συλλόγου «Τέμπη 2023», έχουν ταχθεί εναντίον της απόφασής της να ιδρύσει κόμμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα της.

«Με προβληματίζει η στάση συγγενών που είναι απέναντί μου. Άκουσα τον κύριο Κωνσταντινίδη και εξεπλάγην. Σέβομαι τους γονείς, αλλά δεν θα έχω καμία ανοχή σε όποιον προσπαθεί να απαξιώσει τον αγώνα μου», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε ότι παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου, τονίζοντας ωστόσο πως, εφόσον της ζητηθεί επισήμως, θα παραιτηθεί. «Όταν μου ζητηθεί επίσημα να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα το κάνω», ανέφερε.

«Πρόγραμμα και λύσεις – Όχι υβρεολόγιο»

Η Μαρία Καρυστιανού υπόσχεται: «Από εμένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο άλλων προσώπων και των κομμάτων» και στα πρώτα «θα» έθεσε «πρόγραμμα και λύσεις» που βρίσκονται υπό επεξεργασία υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός πολιτικού εγχειρήματος που εστιάζει στις ιδέες και τις προτάσεις.

Επιπλέον, επανέλαβε ότι κόμμα που ετοιμάζεται δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί. Τέλος, σχολιάζοντας τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου προς το πρόσωπό της παραδέχθηκε ότι τον συνάντησε δύο έως τρεις φορές αλλά ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της.