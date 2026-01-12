Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση, πατώντας τις κόκκινες γραμμές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σχετικά με τη σύνθεση και τον αριθμό των εκπροσώπων των αγροτών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αντί των 25 + 10 που ζήτησαν οι αγρότες ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα και από όλους τους κλάδους.

Πρόσθεσε δε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με ακόμη 20 άτομα από περίπου 6 μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική.

Δυναμιτίζει το κλίμα

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι (σ.σ οι αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις) δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δε μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», είπε ο κ Μαρινάκης.

«Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις, τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη, με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δε θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή.

Άρα είναι δύο συναντήσεις, η επιθυμία είναι να γίνει αύριο, όπως έχουμε προαναγγείλει.

Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για επίσης προφανείς λόγους ασφαλείας αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι, όπου δεν θα βγαίνει καμία άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε έκαστη συνάντηση.

Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι εκεί γύρω στη 1.00, ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη, να δεχτεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Νέες απειλές και τελεσίγραφα στους αγρότες από την κυβέρνηση

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί», είπε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει κι έχει δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και για τον πρωτογενή τομέα και συνολικά για τους υπόλοιπους εργαζόμενους» ενώ κατέφυγε σε απειλές προς τους αγρότες λέγοντας «είμαστε πολύ ανεχτικοί, ο στόχος μας είναι να εκτονωθεί η κρίση και να επανέλθει η κανονικότητα. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου, δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά επειδή μία επαγγελματική ομάδα έχει αιτήματα, να ταλαιπωρεί την κοινωνία».

Πρόσθεσε δε, «ελπίζουμε η συνάντηση αύριο να γίνει και μετά από αυτή, έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε και ειδικά αμέσως μετά θα υπάρχει και πλήρης αποκατάσταση των δρόμων. Τώρα, δε θέλω να μιλήσω υποθετικά και ελπίζω να μη χρειαστεί να απαντήσουμε το πολύ λογικό ερώτημα το οποίο μου θέτετε. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά και όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί και όλες αυτές τις πληρωμές, και μετά και από την επικείμενη αυριανή συνάντηση δε θα υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε για περαιτέρω κλιμάκωση, και το κυριότερο καμία δικαιολογία και για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή, η οποία νομίζω ότι έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτήν των προηγούμενων ετών για τη συγκεκριμένη στόχευση την οποία σας έχω εξηγήσει».

Ερωτηθείς, τι θα γίνει, σε περίπτωση κλιμάκωσης απάντησε με νόημα και με φόντο το planb των προστίμων, των διώξεων και της καταστολής: «Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να έχει ρυμουλκύσει τρακτέρ. Ας δούμε πως θα πάνε τα πράγματα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης πέταξε το μπαλάκι στους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αρνητισμό.

«Αν δεν πάμε και οι 35 η τάση είναι να μην πάμε καθόλου»

Από χθες βράδυ οπότε και γνωστοποιήθηκαν οι κυβερνητικές προθέσεις, οι αγρότες εξοργισμένοι καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τη συζήτηση. Επισημαίνουν ότι για αυτούς «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, υπενθύμισε ότι τα 62 μπλόκα είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση ότι θα ορίσουν δύο επιτροπές. Μια 25μελή επιτροπή με αγρότες από όλες τις περιοχές και μια 10μελή με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

«Από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, άρχισαν τα «όργανα», άρχισε η εμπλοκή», επεσήμανε χαρακτηριστικά, καθώς τελικά η κυβέρνηση επιδιώκει τα 62 μπλόκα που εκπροσωπούν όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους να ορίσουν μια 20μελη επιτροπή.

«Η κυβέρνηση, είτε θέλει ουσιαστικό διάλογο και συνάντηση με τα μπλόκα, είτε δε θέλει», πρόσθεσε ο Ρ. Μαρούδας, υπογραμμίζοντας ότι, «τα μπλόκα εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, από τη συντριπτική πλειοψηφία των μπλόκων, τα χιλιάδες τρακτέρ».

Πρόσθεσε δε ότι «αν δεν πάμε και οι 35 στη συνάντηση η τάση είναι να μην πάμε καθόλου. Αυτή είναι η τάση που επικρατεί σε όλα τα μπλόκα, γιατί ήξερε κυβέρνηση, πήραμε μια απόφαση στην πανελλαδική, ορίστηκε μια εκπροσώπηση και αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα». Σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωσε πως το απόγευμα θα γίνουν συνελεύσεις σε όλα τα μπλόκα για να παρθούν αποφάσεις συντονισμένα.

«Το είπε ο κ. Μαρινάκης ξεκάθαρα. Να εκπροσωπούνται όλες οι περιοχές της χώρας. Τώρα γιατί το αλλάζει η ίδια η κυβέρνηση;», είπε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση το κάνει αυτό «γιατί παίζει τα δικά της επικοινωνιακά παιχνίδια. Έχει και κάποιους πρόθυμους εκεί πέρα που τους αξιοποιεί». Πρόσθεσε ότι η συνάντηση που έχει οριστεί με άλλους δήθεν εκπροσώπους των αγροτών στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης «δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος», είναι «ένα πανηγυράκι με τους δικούς της ανθρώπους».