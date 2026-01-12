Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης
Στο επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής η περίοδος 2015 - 2019 στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων
Η Εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «επέστρεψε» μετά τη διακοπή των εργασιών στη Βουλή.
Στον πρώτο κύκλο που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, εξετάστηκαν 56 μάρτυρες. Τώρα η επιτροπή θα εξετάσει το διάστημα 2015 έως 2019.
Οι πρώτοι μάρτυρες που βρέθηκαν στην αίθουσα της Εξεταστικής ήταν ο Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Καργιώτης Ιωάννης, πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία της ΝΔ οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για: κλήση του πρωθυπουργού ως μάρτυρα, διενέργεια καταθέσεων κατά αντιπαράσταση, αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα για διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκία.
Όλες οι εξελίξεις:
