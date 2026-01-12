Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Τα φετινά βραβεία Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, ανοίγοντας επίσημα τη σεζόν των μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων.

Ταινίες που συζητήθηκαν έντονα μέσα στη χρονιά, όπως τα One Battle After Another και Hamnet, κυριάρχησαν στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ στην τηλεόραση το Netflix επιβεβαίωσε τη δυναμική του με το Adolescence.

Ακολουθεί αναλυτικά η πλήρης λίστα των νικητών και των υποψηφιοτήτων σε κινηματογράφο, τηλεόραση, stand-up comedy και podcast.

Κινηματογραφικές κατηγορίες

Καλύτερη ταινία – Δράμα

Νικητής: Hamnet

Frankenstein

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Νικητής: One Battle After Another

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία

Νικητής: The Secret Agent

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Νικητής: KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Νικητής: Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Τζένιφερ Λόρενς – Die, My Love

Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value

Τζούλια Ρόμπερτς – After the Hunt

Τέσα Τόμπσον – Hedda

Έβα Βίκτορ – Sorry, Baby

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Νικητής: Βάγκνερ Μούρα – The Secret Agent

Τζόελ Έτζερτον – Train Dreams

Όσκαρ Άιζακ – Frankenstein

Ντουέιν Τζόνσον – The Smashing Machine

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Νικητής: Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You

Σίνθια Ερίβο – Wicked: For Good

Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue

Τσέις Ινφίνιτι – One Battle After Another

Αμάντα Σέιφριντ – The Testament of Ann Lee

Έμμα Στόουν – Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Νικητής: Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Τζορτζ Κλούνεϊ – Jay Kelly

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – One Battle After Another

Ίθαν Χοκ – Blue Moon

Λι Μπιουνγκ-Χουν – No Other Choice

Τζέσι Πλέμονς – Bugonia

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Νικητής: Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Έμιλι Μπλαντ – The Smashing Machine

Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value

Αριάνα Γκράντε – Wicked: For Good

Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλεόας – Sentimental Value

Έιμι Μάντιγκαν – Weapons

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Νικητής: Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value

Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein

Πολ Μέσκαλ – Hamnet

Σον Πεν – One Battle After Another

Άνταμ Σάντλερ – Jay Kelly

Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα

Νικητής: Sinners

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Νικητής: Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ – Sinners

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Frankenstein

Τζαφάρ Παναχί – It Was Just an Accident

Γιοάκιμ Τρίερ – Sentimental Value

Κλόε Ζάο – Hamnet

Καλύτερο Σενάριο

Νικητής: Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, Τζος Σάφντι – Marty Supreme

Ράιαν Κούγκλερ – Sinners

Τζαφάρ Παναχί – It Was Just an Accident

Έσκιλ Βογκτ, Γιοάκιμ Τρίερ – Sentimental Value

Κλόε Ζάο, Μάγκι Ο’Φάρελ – Hamnet

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

Νικητής: Τζονγκ Γκιού Κουάκ, Γιου Χαν Λι, Χι Ντονγκ Ναμ, Τζονγκ Χουν Σο, Παρκ Χονγκ Τζουν, Κιμ Γιουν-τζε (EJAE), Μαρκ Σόνενμπλικ – KPop Demon Hunters («Golden»)

Μάιλι Σάιρους, Άντριου Γουάιατ, Μαρκ Ρόνσον, Σάιμον Φράνγκλεν – Avatar: Fire and Ash («Dream as One»)

Ράφαελ Σαντίκ, Λούντβιχ Γκόρανσον – Sinners («I Lied to You»)

Στίβεν Σουόρτζ – Wicked: For Good («No Place Like Home»)

Στίβεν Σουόρτζ – Wicked: For Good («The Girl in the Bubble»)

Νικ Κέιβ, Μπράις Ντέσνερ – Train Dreams («Train Dreams»)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Νικητής: Λούντβιχ Γκόρανσον – Sinners

Αλεξάντρ Ντεσπλά – Frankenstein

Τζόνι Γκρίνγουντ – One Battle After Another

Κάντινγκ Ρέι – Sirât

Μαξ Ρίχτερ – Hamnet

Χανς Τσίμερ – F1

Τηλεοπτικές κατηγορίες

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Νικητής: Ρέα Σίχορν – Pluribus

Κάθι Μπέιτς – Matlock

Μπριτ Λόουερ – Severance

Έλεν Μίρεν – Mobland

Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us

Κέρι Ράσελ – The Diplomat

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Νικητής: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise

Ντιέγκο Λούνα – Andor

Γκάρι Όλντμαν – Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο – Task

Άνταμ Σκοτ – Severance

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Νικητής: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This

Άγιο Εντεμπίρι – The Bear

Σελένα Γκόμεζ – Only Murders in the Building

Νατάσα Λιόν – Poker Face

Τζένα Ορτέγκα – Wednesday

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Νικητής: Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Άνταμ Μπρόντι – Nobody Wants This

Στιβ Μάρτιν – Only Murders in the Building

Γκλεν Πάουελ – Chad Powers

Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά

Νικητής: Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex

Κλερ Ντέινς – The Beast in Me

Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror

Αμάντα Σέιφριντ – Long Bright River

Σάρα Σνουκ – All Her Fault

Ρόμπιν Ράιτ – The Girlfriend

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά

Νικητής: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Τζέικομπ Ελόρντι – The Narrow Road to the Deep North

Πολ Τζιαμάτι – Black Mirror

Τσάρλι Χάναμ – Monster: The Ed Gein Story

Τζουντ Λο – Black Rabbit

Μάθιου Ρις – The Beast in Me

Β’ Γυναικείος Ρόλος (Τηλεόραση)

Νικητής: Έριν Ντόχερτι – Adolescence

Κάρι Κουν – The White Lotus

Χάνα Άινμπάιντερ – Hacks

Κάθριν Ο’Χάρα – The Studio

Πάρκερ Πόουζι – The White Lotus

Έιμι-Λου Γουντ – The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος (Τηλεόραση)

Νικητής: Όουεν Κούπερ – Adolescence

Μπίλι Κράνταπ – The Morning Show

Γουόλτον Γκόγκινς – The White Lotus

Τζέισον Άιζακς – The White Lotus

Τράμελ Τίλμαν – Severance

Άσλεϊ Γουόλτερς – Adolescence

Καλύτερο Stand-up Comedy Special

Νικητής: Ρίκι Τζερβέις – Mortality

Μπιλ Μάχερ – Is Anyone Else Seeing This?

Μπρετ Γκόλντσταϊν – The Second Best Night of Your Life

Κέβιν Χαρτ – Acting My Age

Κουμέιλ Ναντζιάνι – Night Thoughts

Σάρα Σίλβερμαν – Sarah Silverman: PostMortem

Podcast

Καλύτερο Podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First from NPR

Good Hang with Amy Poehler

*Κεντρική Φωτογραφία: Οne Battle After An Other