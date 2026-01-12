Συνταγή: Σπαγγέτι με σολομό και σπαράγγια
Μια συνταγή εύκολη και απολαυστική.
Μια υγιεινή και εντυπωσιακή συνταγή ζυμαρικών με υπέροχη, ελαφρώς πικάντικη γεύση, για να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Σπαγγέτι με σολομό και σπαράγγια, έτοιμη σε λιγότερο από μια ώρα.
Τα υλικά
200 γρ. καπνιστός σολομός κομμένος σε μικρά κομμάτια
150 g στραγγιστό γιαούρτι 2%
100 ml κρέμα γάλακτος
4 κ.σ. άνηθος, ψιλοκομμένος
4 κ.σ. φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο
200 γρ. σπαράγγια, καθαρισμένα και κομμένα σε κομμάτια 2 εκ.
225 γρ. σπαγγέτι
1 κ.σ. ηλιέλαιο
1 κόκκινη πιπερίτσα (τσίλι), χωρίς σπόρους, ψιλοκομμένη
1 κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
200 γρ. μανιτάρια κομμένα
2 κ.σ. καυτερή μουστάρδα
Χυμός από ½ λεμόνι
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Η διαδικασία
Ετοίμασε την κρέμα. Ανακάτεψε το γιαούρτι με την κρέμα γάλακτος. Άφησε στην άκρη να δέσει για 1-2 ώρες.
Μαρινάρισμα μείγματος σολομού. Σε ένα μπολ, αναμειγνύεις τον σολομό, την κρέμα και τα μυρωδικά. Προσθέτεις πιπέρι (όχι αλάτι, ο σολομός είναι ήδη αλμυρός). Αν έχεις χρόνο, άφησέ το να μαριναριστεί 30 λεπτά.
Ετοιμασία σπαραγγιών. Βάλε σε μια μεριά τα κοτσάνια και σε άλλη τις κορυφές.
Βράσιμο ζυμαρικών. Βράσε τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες. Πρόσθεσε τα κοτσάνια σπαραγγιών 4 λεπτά πριν το τέλος και τις κορυφές 2 λεπτά πριν το τέλος. Σούρωσε καλά.
Σοτάρισμα. Επιστρέφεις την κατσαρόλα στη φωτιά, προσθέτεις το λάδι, την πιπεριά τσίλι, το κρεμμυδάκι και τα μανιτάρια. Σοτάρεις μέχρι να πάρουν χρώμα.
Προσθέτεις το μείγμα σολομού και μυρωδικών, τη μουστάρδα, τα ζυμαρικά, τα σπαράγγια και τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύεις καλά για 1 λεπτό μέχρι να ζεσταθούν όλα.
Σέρβιρε αμέσως, ιδανικά με μια πράσινη σαλάτα.
//Φωτογραφία: BBC
