magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
LGBTQI+ 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:50

Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν μόνο ένα στερεοτυπικό προφίλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά, με την έρευνα να αναδεικνύει τον ρόλο του μειονοτικού στρες και της δυσφορίας φύλου

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Όταν γίνεται λόγος για διατροφικές διαταραχές, η εικόνα που έρχεται συνήθως στο μυαλό είναι εκείνη μιας πολύ αδύνατης έφηβης με νευρική ανορεξία. Ένα στερεότυπο τόσο βαθιά ριζωμένο, ώστε συχνά αντιμετωπίζεται ως αυτονόητο.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι διατροφικές διαταραχές αφορούν ανθρώπους κάθε ηλικίας, σωματότυπου, πολιτισμικού υπόβαθρου, φυλής, φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Το 2023, περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αυστραλία –δηλαδή σχεδόν το 4,5% του πληθυσμού– ζούσαν με κάποια μορφή διατροφικής διαταραχής.

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα δείχνει όλο και πιο καθαρά ότι τα ΛΟΑΚΤΙ+ άτομα διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο. Παρότι τα δεδομένα πληθαίνουν, παραμένουν ακόμη πολλά ερωτήματα σχετικά με τους λόγους και τους μηχανισμούς πίσω από αυτή τη δυσανάλογη επιβάρυνση.

Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, αλλά και για το τι χρειάζεται να αλλάξει στη θεραπεία.

Τι εννοούμε με τον όρο «διατροφική διαταραχή»

Οι διατροφικές διαταραχές είναι σοβαρές ψυχικές παθήσεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο τρώει και σχετίζεται με το φαγητό, με συνέπειες τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία.

Αν και η νευρική ανορεξία και η νευρική βουλιμία είναι οι πιο γνωστές, οι συχνότερες διαταραχές είναι άλλες: η διαταραχή υπερφαγίας, όπου καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα φαγητού σε σύντομο χρόνο με αίσθημα απώλειας ελέγχου, και η αποφευκτική/περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής, που συνδέεται με αισθητηριακές δυσκολίες, μειωμένη όρεξη ή φόβο ασθένειας ή πνιγμού, σύμφωνα με άρθρο του Κάι Σβάιτσερ, υποψήφιου διδάκτορα στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Νέων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας – The Kids Research Institute), στο The Conversation.

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές, επηρεάζοντας ζωτικά όργανα, τα οστά, τη γονιμότητα και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα άτομα με διατροφική διαταραχή έχουν έως και πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Πόσο αυξημένος είναι ο κίνδυνος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι διατροφικές διαταραχές εμφανίζονται πολύ συχνότερα στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου το 9% του πληθυσμού αναμένεται να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του διατροφική διαταραχή. Ωστόσο, σε έρευνα του 2018 σε ΛΟΑΤΚΙ+ νέους, τα ποσοστά ήταν πολλαπλάσια:

  • το 54% ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με διατροφική διαταραχή
  • ένα επιπλέον 21% δήλωσε ότι πιστεύει πως έχει διατροφική διαταραχή, χωρίς επίσημη διάγνωση.

Ο κίνδυνος, μάλιστα, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα εντός της ίδιας της κοινότητας:

  • λεσβίες, γκέι και αμφιφυλόφιλα άτομα εμφανίζουν πάνω από διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τα ετεροφυλόφιλα
  • τα intersex άτομα έχουν σχεδόν τετραπλάσια πιθανότητα εμφάνισης διατροφικής διαταραχής σε σύγκριση με τα endosex άτομα
  • τα τρανς άτομα είναι σχεδόν 11 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν διατροφική διαταραχή από τα cisgender άτομα.

Για τα ασεξουαλικά άτομα δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στατιστικά δεδομένα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι αναφέρουν χαμηλότερη ικανοποίηση από την εικόνα του σώματός τους, κάτι που υποδηλώνει ότι ενδέχεται και αυτά να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Γιατί ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος

Το να ανήκει κανείς στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή. Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν κάποια βιολογική αιτία πίσω από τα αυξημένα ποσοστά διατροφικών διαταραχών.

Η έρευνα εστιάζει κυρίως σε κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, με δύο να ξεχωρίζουν: το μειονοτικό στρες και τη δυσφορία φύλου.

Μειονοτικό στρες

Ο όρος περιγράφει τη χρόνια επιβάρυνση που προκαλούν οι διακρίσεις, το στίγμα και η κοινωνική απόρριψη. Δεν είναι λοιπόν το ποιοι είναι οι άνθρωποι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται, που αυξάνει τον κίνδυνο.

Η συνεχής έκθεση σε τέτοιες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσει σε ντροπή για το σώμα ή την ταυτότητα. Για ορισμένους, οι διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές λειτουργούν ως μηχανισμός αντιμετώπισης και, με τον χρόνο, μπορεί να εξελιχθούν σε διατροφική διαταραχή.

Στην περίπτωση των ίντερσεξ ατόμων, οι ιατρικά μη αναγκαίες επεμβάσεις που γίνονται συχνά στην παιδική ηλικία για την «κανονικοποίηση» του σώματος μπορούν να αφήσουν βαθύ τραύμα και αίσθημα ντροπής, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο.

Δυσφορία φύλου

Πολλά τρανς άτομα βιώνουν έντονη ψυχική δυσφορία όταν η ταυτότητα φύλου τους δεν συμβαδίζει με το σώμα τους ή με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διατροφικές διαταραχές μπορεί να λειτουργήσουν ως προσπάθεια περιορισμού αυτής της δυσφορίας.

Στους τρανς εφήβους, μάλιστα, οι διατροφικές διαταραχές εμφανίζονται συχνά ως τρόπος «φρεναρίσματος» της εφηβείας, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε αναστολείς εφηβείας. Ο περιορισμός της τροφής μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείται για να μειωθεί η ανάπτυξη στήθους ή να διακοπεί η έμμηνος ρύση.

Τι χρειάζεται να αλλάξει στη θεραπεία

Η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών βασίζεται συνήθως σε μια διεπιστημονική ομάδα – γιατρό, επαγγελματία ψυχικής υγείας και διαιτολόγο – και μπορεί να γίνεται είτε εκτός νοσοκομείου είτε σε νοσηλευτικό περιβάλλον, όταν απαιτείται στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ωστόσο, τα υπάρχοντα θεραπευτικά μοντέλα δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από αυτά αναφέρουν αρνητικές ή ακόμη και επιβαρυντικές εμπειρίες μέσα στη θεραπεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ασκήσεις έκθεσης στον καθρέφτη, που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εικόνας σώματος. Για ορισμένα τρανς άτομα, τέτοιες πρακτικές μπορεί να εντείνουν –και όχι να μειώσουν– τη δυσφορία φύλου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η θεραπεία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Σημαίνει ότι χρειάζεται προσαρμογή.

REUTERS/Kevin Lamarque

Στην πράξη, μια πιο κατάλληλη προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • σταθερή χρήση του σωστού ονόματος και των σωστών αντωνυμιών
  • συμπεριληπτική γλώσσα και περισσότερες επιλογές φύλου σε έντυπα και φόρμες
  • ξεκάθαρα μηνύματα ότι οι ΛΟΑΚΤΙ+ άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι στις υπηρεσίες
  • συνδυασμό της θεραπείας με ιατρική φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου
  • αντιμετώπιση του μειονοτικού στρες με τραυματοκεντρική προσέγγιση, που αναγνωρίζει την εμπειρία της διάκρισης και βοηθά στην ανάπτυξη πιο υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης και ισχυρότερων δικτύων υποστήριξης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
LGBTQI+ 11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 21:50

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο