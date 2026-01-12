magazin
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Culture Live 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:00

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Stranger Things η Νάνσι και η Ρόμπιν πηγαίνουν μυστικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Pennhurst για να βρουν τον ασθενή Βίκτορ Κριλ, ο οποίος κατέχει στοιχεία για τον Βέκνα και τον Αντεστραμμένο Κόσμο. Αν και τα επεισόδια αυτά γυρίστηκαν στην πραγματικότητα στο πανεπιστημιακό συγκρότημα Berry College στη Γεωργία, εμπνεύστηκαν από το διαβόητο Pennhurst State School and Hospital στην Πενσυλβάνια, το οποίο έκλεισε το 1987.

Αρχικά γνωστό ως Batesburg State School και αργότερα μετονομασμένο σε Eastern Pennsylvania State Institution for the Feeble-Minded and Epileptic, το Pennhurst Asylum είναι διαβόητο για την αμφιλεγόμενη ιστορία του και τις φάντασματικές ιστορίες που συνεχίζουν να κυκλοφορούν πολύ καιρό μετά το κλείσιμό του.

Η Μάγια Χοκ (Ρόμπιν) και η Ναταλία Ντάιερ (Νάνσι) στην 4η σεζόν της σειράς «Stranger Things» / Photo: Netflix

Είναι στοιχειωμένο το Pennhurst;

Για σχεδόν οκτώ δεκαετίες, το Pennhurst ήταν μάρτυρας τεράστιου πόνου και παραμέλησης, και τελικά έγινε σύμβολο της αποτυχίας των θεσμών και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οδυνηρή ιστορία του ασύλου Pennhurst και τα «ανεξήγητα φαινόμενα» που συμβαίνουν σε αυτό το καθιστούν ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στην Αμερική.

Στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Stranger Things η Νάνσι και η Ρόμπιν πηγαίνουν μυστικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Pennhurst για να βρουν τον ασθενή Βίκτορ Κριλ, ο οποίος κατέχει στοιχεία για τον Βέκνα και τον Αντεστραμμένο Κόσμο

YouTube thumbnail

Τερακότα, γρανίτης και κόκκινο τούβλο

Στις αρχές του 1900, η ανάγκη της Πενσυλβάνιας για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις φροντίδας για άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες αυξανόταν. Σε απάντηση, η νομοθετική εξουσία της Πενσυλβάνιας ενέκρινε την κατασκευή ενός νέου ιδρύματος στο Spring City το 1903. Ο στόχος ήταν να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για όσους θεωρούνταν «αδύναμοι διανοητικά» και επιληπτικοί, αντιμετωπίζοντας την επείγουσα ανάγκη στέγασης και φροντίδας για πάνω από 4.000 άτομα.

Ο εκτεταμένος χώρος του Pennhurst κάλυπτε 634 στρέμματα και περιλάμβανε πάνω από 30 κτίρια. Ο αρχιτέκτονας Phillip H. Johnson σχεδίασε τις κατασκευές από τερακότα, γρανίτη και κόκκινο τούβλο, που συνδέονταν με πυρίμαχες σήραγγες και πεζόδρομους.

Το ίδρυμα άνοιξε επίσημα στις 23 Νοεμβρίου 1908, με την εισαγωγή του «Ασθενή Αριθμός 1».

Στις αρχές του 1900, η ανάγκη της Πενσυλβάνιας για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις φροντίδας για άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες αυξανόταν

Φόβος και προκατάληψη

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το άσυλο Pennhurst έγινε υπερπλήρες, αναγκασμένο να δεχτεί όχι μόνο άτομα με αναπηρίες, αλλά και μετανάστες, ορφανά και εγκληματίες λόγω του υπερπληθυσμού των κρατικών φυλακών.

Μέχρι το 1913, οι κοινωνικές απόψεις για την ψυχική υγεία ήταν βαθιά λανθασμένες και συχνά βασίζονταν στον φόβο και τις προκαταλήψεις. Η νομοθετική εξουσία του κράτους ισχυριζόταν ότι τα άτομα με αναπηρίες ήταν ακατάλληλα να θεωρηθούν πολίτες, καθώς αποτελούσαν απειλή για την κοινωνία.

Αυτό οδήγησε στην εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας υπό επιτήρηση για τον διαχωρισμό αυτών των ατόμων από τον γενικό πληθυσμό. Ο επικεφαλής γιατρός του Pennhurst, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ευγονιστή Henry H. Goddard, δήλωσε με περίφημο τρόπο: «Κάθε άτομο με διανοητική υστέρηση είναι ένας πιθανός εγκληματίας».

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το άσυλο Pennhurst έγινε υπερπλήρες, αναγκασμένο να δεχτεί όχι μόνο άτομα με αναπηρίες, αλλά και μετανάστες, ορφανά και εγκληματίες λόγω του υπερπληθυσμού των κρατικών φυλακών

Photo: Wikimedia Commons

«Ηλίθια» ή «τρελά»

Μια τέτοια νοοτροπία είχε ως αποτέλεσμα την αποτρόπαια μεταχείριση των κατοίκων του Pennhurst. Κατά την άφιξή τους, τα άτομα ταξινομούνταν ως «ηλίθια» ή «τρελά» και τους ανατίθεντο ταπεινές εργασίες όπως η κατασκευή παπουτσιών, η δουλειά στα χωράφια, το πλύσιμο ρούχων και το ράψιμο.

Οι συνθήκες του ιδρύματος ήταν ζοφερές και η μεταχείριση των ασθενών συχνά άγγιζε τα όρια της σκληρότητας και της απάνθρωπης συμπεριφοράς.

Αποκαλύπτοντας τους φρικιαστικούς τρόπους του ψυχιατρείου Pennhurst

Η πραγματική έκταση των φρικαλεοτήτων στο ψυχιατρικό άσυλο Pennhurst ήρθε στο φως το 1968, όταν ένας τοπικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε μια πενταμερή έκθεση για το άσυλο. Η έρευνα αποκάλυψε συγκλονιστικές συνθήκες: οι ένοικοι ήταν υποσιτισμένοι και υποβάλλονταν σε σωματική και συναισθηματική κακοποίηση.

Το 1981, το περιοδικό Time ανέδειξε περαιτέρω την ιστορία του Pennhurst με την έλλειψη προσωπικού, την ακαθαρσία και τη βία.

Μέχρι το 1983, εννέα υπάλληλοι είχαν κατηγορηθεί για κακοποίηση ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν σε αναπηρικά αμαξίδια, και για εξαναγκασμό των κατοίκων να μαλώνουν μεταξύ τους.

Ο επικεφαλής γιατρός του Pennhurst, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ευγονιστή Henry H. Goddard, δήλωσε με περίφημο τρόπο: «Κάθε άτομο με διανοητική υστέρηση είναι ένας πιθανός εγκληματίας»

YouTube thumbnail

Θάλαμοι απομόνωσης και ψυχοτρόπα φάρμακα

Η υπόθεση Halderman το 1974 σηματοδότησε μια καμπή. Αυτή η ομαδική αγωγή, που κατατέθηκε εκ μέρους των κατοίκων του Pennhurst, υποστήριζε ότι τα δικαιώματά τους είχαν παραβιαστεί.

Η ετυμηγορία του δικαστή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ Raymond J. Broderick επιβεβαίωσε τις φρικτές συνθήκες στο Pennhurst, επισημαίνοντας τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη προσωπικού και την απουσία βασικών προγραμμάτων φροντίδας.

Τόνισε τη χρήση θαλάμων απομόνωσης, σωματικών περιορισμών και ψυχοτρόπων φαρμάκων ως μέτρα για τη διαχείριση των ανεπαρκών επιπέδων προσωπικού.

Ήχοι παιδιών που παίζουν και κλαίνε

Το καταπιεστικό και κακοποιητικό περιβάλλον στο Pennhurst άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στις εγκαταστάσεις και στους χώρους του. Σήμερα, το άσυλο είναι ένα δημοφιλές σημείο για παραφυσικές έρευνες της λαϊκής κουλτούρας και κυνηγούς φαντασμάτων που επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με τα ανήσυχα πνεύματα που είναι παγιδευμένα μέσα στους τοίχους του.

Το προσωπικό και οι φροντιστές αναφέρουν συχνά παράξενα περιστατικά, όπως χτυπήματα πορτών, βήματα χωρίς σώμα και φωνές που αντηχούν στους άδειους διαδρόμους.

Μία από τις πιο συχνές εμφανίσεις είναι αυτή ενός μικρού κοριτσιού, που φαίνεται χαμένο και μπερδεμένο, να περιπλανιέται στον χώρο. Συχνά αναφέρονται ήχοι παιδιών που παίζουν και κλαίνε, κάτι που ταιριάζει με την εγκατάλειψη και την τρομακτική ατμόσφαιρα του χώρου βάσει των τόσων θρίλερ που έχουμε δει.

YouTube thumbnail

Λειτουργεί ως στοιχειωμένο αξιοθέατο

Αφού το Pennhurst έκλεισε τις πόρτες του στις 9 Δεκεμβρίου 1987, το κάποτε πολυσύχναστο ίδρυμα έπεσε σε κατάσταση παρακμής. Η φύση άρχισε να ανακτά τα κτίρια, με αμπέλια και ρίζες να περιπλέκονται μέσα στις κατασκευές, σαν να προσπαθούσαν να σβήσουν τη μνήμη των φρικαλεοτήτων που συνέβησαν εκεί.

Στο εσωτερικό, οι διάδρομοι είναι γεμάτοι με λείψανα του παρελθόντος: σκουριασμένες αναπηρικές καρέκλες, παλιά καροτσάκια πλυντηρίου και στρώματα από γκράφιτι.

Το συναισθηματικό βάρος της ιστορίας του Pennhurst είναι αισθητό. Η υπολειπόμενη ενέργεια του πόνου και της παραμέλησης διαπερνά τους τοίχους, τα πατώματα και τις οροφές. Σήμερα, το Pennhurst λειτουργεί τόσο ως στοιχειωμένο αξιοθέατο όσο και ως θλιβερό μνημείο για όσους υπέφεραν αδιανόητες κακουχίες από μια θεσμική απόφαση για την ψυχική υγεία.

*Αρχική Φωτό: Stranger Things / Netflix

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
BE GOOD 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
«Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής
Culture Live 10.01.26

Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής

Ο Ζορό επιστρέφει το 2026 όχι ως ρομαντικός εκδικητής, αλλά ως ώριμος και πολιτικοποιημένος ήρωας. Στη νέα γαλλική σειρά του AMC+, ο μασκοφόρος θρύλος γίνεται όχημα αντικαπιταλιστικής κριτικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια
«Melania» 09.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 21:50

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

