H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στo κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες 2026 όλα ήταν αυστηρά, λιτά, κλασικά και -κυρίως- μαύρα. Ιδιαίτερα στο μέτωπο των ανδρικών εμφανίσεων, ακόμα και αστέρες που παραδοσιακά ρισκάρουν με τις εμφανίσεις τους, όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Τζέικομπ Ελόρντι, επέλεξαν πιο συγκρατημένες εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της βιομηχανίας προς μια πιο κλασική και συντηρητική αρρενωπότητα σημειώνει ο The Guardian.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, νικητής της βραδιάς και πρωταγωνιστής της ταινίας Marty Supreme, εμφανίστηκε με ένα custom βελούδινο σύνολο Chrome Hearts, συνδυασμένο με μπότες Timberland με ασημένιες λεπτομέρειες και ένα εντυπωσιακό κολιέ Cartier αξίας 30.000 δολαρίων.

Παρά τις προσδοκίες για μια πιο εκκεντρική εμφάνιση, η επιλογή του κινήθηκε σε «bad boy Bond» μονοπάτια, δίνοντας το σύνθημα για μια βραδιά όπου το παραδοσιακό σμόκιν πήρε την εκδίκησή του από τις πειραματικές τάσεις των προηγούμενων ετών.

Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Όσκαρ Άιζακ και άλλοι ακολούθησαν τον ίδιο ενδυματολογικό δρόμο για μια μονότονη και επαναληπτική σειρά εμφανίσεων που δεν ενθουσίασε.

Το μαύρο χρώμα δεν κυριάρχησε μόνο στις ανδρικές επιλογές αλλά και στις γυναικείες, με τις Τεγιάνα Τέιλορ (νικήτρια του βραβείου Β’ Γυναικείου Ρόλου, να φοράει ένα τολμηρό αλλά κατάμαυρο φόρεμα Schiaparelli), Τζούλια Ρόμπερτς, Μάιλι Σάιρους, τις νικήτριες του KPop Demon Hunters και αναρίθμητες άλλες σταρ να επιλέγουν το μαύρο.

«Επιστροφή στο κλασικό, καλοραμμένο μαύρο κοστούμι, τα καλά υφάσματα και τη φόρμα»

Η στροφή προς το «συνηθισμένο» αλλά εξαιρετικά ραμμένο ρούχο αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με ειδικούς του χώρου, μια ευρύτερη τάση στην ανδρική μόδα.

Όπως σημείωσε ο διευθυντής στυλ του Esquire UK, Ζακ Μαουί, στον Guardian «η βιομηχανία έχει κάνει μια μικρή στροφή πίσω στα ωραία κανονικά ρούχα για τους άνδρες στα κόκκινα χαλιά. Οι άνδρες αρχίζουν να βλέπουν ξανά τη δύναμη σε ένα καλοσχεδιασμένο και επαγγελματικά κομμένο κοστούμι, μακριά από τον θόρυβο των trends».

Η πολιτική απουσίαζε από την τελετή με κάποιες κονκάρδες με μηνύματα όπως ICE OUT και BE GOOD που φόρεσαν κάποιοι σταρ να είναι το σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από υπάλληλο της ICE.

Με τις εξαιρέσεις των χρωμάτων να είναι σπάνιες, το κόκκινο χαλί ήταν ένα συντηρητικό σκηνικό που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από πολλά media. Το «μαύρο κύμα» δεν πέρασε απαρατήρητο από τους κριτικούς μόδας που είναι διχασμένοι.

Για άλλους αυτό το καθολικό «blackout» συνδέεται με την τρέχουσα συνθήκη (που φλερτάρει με τη δυστοπία)

Ορισμένοι το βλέπουν ως μια αναγκαία επιστροφή στην ποιότητα, άλλοι αναρωτιούνται αν κρύβεται κάτι πιο βαθύ πίσω από αυτή την ομοιομορφία.

Για πολλά διεθνή μέσα, όπως το περιοδικό Sharp, η επιστροφή στο κλασικό μαύρο κοστούμι δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη φαντασίας, αλλά μια μετατόπιση της προσοχής στις λεπτομέρειες.

Η κυριαρχία των κοσμημάτων και των αξεσουάρ ήταν το πραγματικό θέμα συζήτησης. Είδαμε μια εντυπωσιακή άνοδο στη χρήση της καρφίτσας (brooch), με πολλούς σταρ να αντικαθιστούν την παραδοσιακή ποσέτ με vintage κειμήλια ή σύγχρονες δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας.

Τα ρολόγια επίσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, με κομμάτια όπως το Jaeger-LeCoultre Reverso του Τσάρλι Χάναμ να αναβαθμίζουν το κατά τα άλλα απλό σμόκιν σε μια δήλωση υψηλού κύρους.

Αυτή η τάση περιγράφεται από το Ebony ως «ήσυχο reset». Μετά από χρόνια έντονου πειραματισμού και εμφανίσεων που είχαν ως μοναδικό στόχο να γίνουν viral, οι καλλιτέχνες και οι ενδυματολόγοι τους φαίνεται να εμπιστεύονται ξανά τη σιλουέτα, τη ραφή και την ποιότητα των υφασμάτων. Είναι μια «ώριμη» προσέγγιση στο κόκκινο χαλί, όπου η αυτοπεποίθηση πηγάζει από την εφαρμογή του ρούχου και όχι από τον θόρυβο που προκαλεί σχολιάζει.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για το λεγόμενο Recessioncore (σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, οι υπερβολές και τα κραυγαλέα χρώματα μπορεί να θεωρηθούν εκτός τόπου και χρόνου) και βέβαια για το εφέ του μαύρου που αδυνατίζει

Μια πιο τολμηρή και ίσως κυνική προσέγγιση έρχεται από το περιοδικό Dazed, το οποίο αναρωτιέται αν αυτό το καθολικό «blackout» συνδέεται με την τρέχουσα συνθήκη (που φλερτάρει με τη δυστοπία).

Επιπλέον το μαύρο είναι παραδοσιακά το χρώμα που «αδυνατίζει», και ορισμένοι αναλυτές το συνδέουν με την εμμονή του Χόλιγουντ για την εξαιρετικά λεπτή σιλουέτα, η οποία επανήλθε δυναμικά στην εποχή των νέων φαρμάκων απώλειας βάρους.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για το λεγόμενο Recessioncore. Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, οι υπερβολές και τα κραυγαλέα χρώματα μπορεί να θεωρηθούν εκτός τόπου και χρόνου. Το μαύρο κοστούμι και το κλασικό φόρεμα αντιπροσωπεύουν μια διαχρονική αξία, μια επένδυση στην ασφάλεια που αποφεύγει την πρόκληση.

Τέλος, η Washington Post σημειώνει ότι η φετινή διοργάνωση ήταν μια ωδή στο παλιό Χόλιγουντ. Η επιστροφή των φαρδιών παντελονιών, των ζωνών σμόκιν (cummerbunds) και των κυματιστών μαλλιών τύπου Βερόνικα Λέικ δείχνει μια νοσταλγία για μια εποχή που η κομψότητα ήταν δεδομένη και όχι επιτελεστική.

Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο το χρώμα, αλλά και τη δομή, με τις καθαρές γραμμές και τα πολυτελή υλικά να παίρνουν τη σκυτάλη από τις υπερβολές των προηγούμενων ετών.