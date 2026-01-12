magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 12.01.2026]
12 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 12.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δώσε περισσότερη βάση τόσο τις σκέψεις που κάνεις, όσο και στα συναισθήματα που νιώθεις. Περνάς κάποια πράγματα, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να τα διαχειριστείς, σωστά; Παρατήρησε τα γεγονότα μεν, απόφυγε να γίνεις παρορμητικός ή να θέλεις να δράσεις άμεσα δε. Πρέπει να είσαι δυνατός, για να μπορέσεις να εξελιχθείς.

DON’TS: Μην κάνεις και μην λες πράγματα που μπορούν να χαλάσουν την εικόνα σου. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς επαφές και συναντήσεις με άτομα που μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες. Μη διστάσεις να αναλογιστείς τα μαθήματα που έχεις πάρει από κάποιες λάθος κινήσεις που έκανες στο παρελθόν, ώστε να τα αποφύγεις στο τώρα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν παρατηρήσεις τις καταστάσεις, θα αντιληφθείς, ότι πρέπει να καταβάλλεις μία παραπάνω προσπάθεια, ώστε και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των υπολοίπων, αλλά και να ενισχύσεις την εικόνα σου- ειδικά στις συνεργασίες σου. Πάρε τον χρόνο σου και αναλογίσου τα λάθη που έκανες παλιά, ώστε να αποφύγεις την κακή τους επανάληψη.

DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, καθώς εκεί θα μπορέσεις να μοιραστείς τις ιδέες που έχεις. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι αρνητικός ούτε στο feedback που θα σου δοθεί μέσω αυτών των συζητήσεων, έτσι; Παράλληλα, μην κλείνεις τα μάτια σου, όταν οι άλλοι προσπαθούν να σου δείξουν, ότι- ευτυχώς- έχεις την στήριξή τους.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή έχεις ήρεμη διάθεση, θα σου ζητήσω να δεις τα πράγματα καθαρά και ψύχραιμα. Αν θες να βρεις λύσεις σε όσα σε ζορίζουν, πρέπει να εστιάσεις στην πηγή του κακού. Κοινώς βρες τη ρίζα του προβλήματος. Ξεκαθάρισε τα οικονομικά, κάνε και διαπραγματεύσεις – αν το θες – προκειμένου να μειώσεις λίγο τα επίπεδα του άγχους σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν συμβούν συζητήσεις, οι οποίες φέρουν στην επιφάνεια δυσάρεστα συναισθήματα που έχεις βιώσει. Όμως μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς οπτική ή συμπεριφορά, αν κρίνεις, ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μην μπαίνεις διαρκώς σε φαύλους κύκλους. Αν δεν κόψεις εσύ το νήμα, να ξέρεις πως δεν θα το κάνει κανείς!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα χαλαρώνει, εσύ γιατί δεν προσπαθείς να βελτιώσεις τη διάθεσή σου; Επειδή σου αρέσει να γκρινιάζεις! Απλά σήμερα προσπάθησε να το ελαττώσεις λίγο! Κάνε συζητήσεις, προκειμένου να βελτιώσεις τις επαγγελματικές, ερωτικές και διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δες τα όλα απλοϊκά, για να τα δεις και πιο ξεκάθαρα.

DON’TS: Μην φοβηθείς να προσεγγίσεις κάποια σημαντικά για σένα άτομα, με σκοπό να λύσεις τις μεταξύ σας παρεξηγήσεις. Ειδικά αν πρόκειται για παρεξηγήσεις που σε οδήγησαν στο να μιλήσεις με άσχημο τρόπο και να πεις πράγματα που αργότερα μετάνιωσες. Μη διστάσεις να ζητήσεις συγνώμη, αν τυχόν πλήγωσες και κάποιον, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Εκμεταλλεύσου το θετικό κλίμα της σημερινής ημέρας και ανάλυσε τα πάντα γύρω σου πιο προσεκτικά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα και να βγάλεις τα κατάλληλα συμπεράσματα για το πώς έχουν τα πράγματα. Ταυτόχρονα, δες και τι είναι αυτό που χρειάζεσαι, προκειμένου να μπορέσεις να πας παρακάτω.

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, όταν προσπαθείς να διαχειριστείς τα συναισθήματα και τα πιο προσωπικά σου θέματα. Μη διστάσεις να συζητήσεις με την οικογένειά σου για τα μελλοντικά σου σχέδια, καθώς ενδέχεται να βοηθηθείς σχετικά με το πώς να τα υλοποιήσεις. Στα επαγγελματικά, μην τα λες όπως να’ ναι. Λίγα λόγια και συγκεκριμένα θέλουμε!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε και να εκφραστείς με μεγαλύτερη άνεση, αλλά και να διαχειριστείς τα πάντα άμεσα. Το να θέλεις απλά να κάνεις πράγματα, δεν λέει κάτι! Οπότε φρόντισε να είσαι συγκεκριμένος στον τρόπο με τον οποίο τα διεκδικείς. Παίξε μπάλα. Κοινώς φλέρταρε, βάζοντας το στοιχείο της δημιουργικότητας μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα χάσεις!

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις λίγη δουλίτσα με τον εαυτό σου, καθώς σήμερα είναι μία μέρα, όπου νιώθεις έντονα την ανάγκη να το κάνεις αυτό. Άρα μην την αφήσεις να πάει χαμένη, please! Μην κάνεις τα στραβά μάτια, όμως, στα συναισθήματά που νιώθεις και ξέρεις ότι σε φέρνουν σε μια δύσκολη θέση. Ή μάλλον αμυντική, να πω καλύτερα!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επειδή η φάση ηρεμεί σήμερα κι εσύ το νιώθεις, θέλω να καθίσεις κάτω και να τα πεις με τον εαυτό σου. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα που έχεις ξεκλειδώσει τελευταία και πρέπει να τα αναλύσεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να βρεις κι έναν σωστό τρόπο να τα διαχειριστείς, έτσι ώστε να γυρίσεις το παιχνίδι υπέρ σου. Κόψε την κλάψα!

DON’TS: Αν έχεις πάρει απόφαση, ότι θες να πάρεις απόσταση από ορισμένα άτομα, τότε μην κάνεις πίσω. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα υπάρχουν εξελίξεις στο πεδίο αυτό – ειδικά αν είσαι σε φάση που κάνεις κινήσεις ή σκέφτεσαι κάτι σχετικά με κάποιο ακίνητο. Μην αγνοείς ούτε τα επαγγελματικά, γιατί κι εκεί παίζουν θετικές εξελίξεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις με το να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις. Κοινώς μάθε να κοιτάς και πίσω από το δάχτυλό σου. Κάνε συζητήσεις, προκειμένου να βρεις τον τρόπο, έτσι ώστε να κάνεις αυτό που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Άσε να φύγει ό,τι πρέπει να φύγει, για να μην σου βάλεις τρικλοποδιά.

DON’TS: Μην καταπιέζεις άλλο τη δημιουργικότητά σου από φόβο μη τυχόν και παρεξηγηθείς. Μα καλά, πας καλά; Μην φοβάσαι να μοιραστείς τις ιδέες σου ή να μιλήσεις για τα ενδιαφέροντά σου. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να συνεργαστείς με καινούργια άτομα, απλά και μόνο επειδή είναι καινούργια. What? Μην αναλώνεσαι στα λάθος άτομα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Κράτησε αποστάσεις, για να μπορέσεις να ρίξεις τους τόνους. Προσπάθησε, όμως, να χαλαρώσεις κι εσύ λίγο, ώστε να μπορέσεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων που σε απασχολούν. Εστίασε σε οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ασφαλής, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και πιο άνετα. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου.

DON’TS: Μη μένεις κολλημένος σε ανούσια σκηνικά, γιατί τότε μένεις και πίσω. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να εκφράσεις τους προβληματισμούς που έχεις. Απλά κάντο στο αμόρε και όχι παρασκηνιακά, τύπου το λέω σε φίλο- φίλου, για να το μάθει από σπόντα και ο άμεσα ενδιαφερόμενος! Α καλά! Μη διστάσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στη δουλειά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Καλό είναι να συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα και να κοιτάξεις την αλήθεια κατάματα. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις περάσει κάποια πράγματα, να έχεις βιώσει έντονα συναισθήματα και να έχεις αντιδράσει με περίεργο ή έντονο τρόπο. Πρέπει να καταλάβεις, ότι δεν φταις εσύ, αλλά τα γεγονότα ή τα άτομα που σε έκαναν τότε να νιώσεις έτσι.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι. Κακό δεν είναι! Μην αρνείσαι να συζητήσεις με τους φίλους σου για όλα αυτά που σε απασχολούν και να τους ζητήσεις την γνώμη τους. Μην «πνιγείς» τη δημιουργικότητά σου. Ασχολήσου, λοιπόν, με τα πρότζεκτ που έχεις αναλάβει και διοχέτευσέ την εκεί.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Είσαι πιο χαλαρός και είναι θετικό που ξεκινάς τη μέρα σου έτσι. Ωστόσο, καλό είναι να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να μπορέσεις να επεξεργαστείς οτιδήποτε δεν πήγε όπως περίμενες. Βρες το γιατί και το πώς προχωράς από εδώ και μπρος. Απλοποίησε την σκέψη σου και παρατήρησε τα γεγονότα, για να πάρεις τις απαντήσεις σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να αναλάβεις να διεκπεραιώσεις μόνος σου κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της δουλειάς. Αν, ας πούμε, ξέρεις ότι αν εμπλακούν πολλά άτομα, το πράγμα θα πάει σκ@τά, τότε μη φοβηθείς να το πάρεις όλο πάνω σου. Ταυτόχρονα, μην κωλώσεις να κάνεις εκεί και κάποιες διαπραγματεύσεις που θέλεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ψάξε να βρεις που σκ@τά έχασες την αισιοδοξία σου, καθώς πρέπει να την φέρεις πίσω! Οπωσδήποτε! Παράλληλα, όμως, πρέπει να είσαι σε απευθείας σύνδεση και με τα συναισθήματά σου. Συζήτησε με τους φίλους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι πρέπει να αλλάξεις, για να σταματήσεις να ταλαιπωριέσαι- κυρίως το μέσα σου.

DON’TS: Μη δέχεσαι συγκεκριμένες συμπεριφορές, αν δεν μπορείς να τις  σηκώσεις με τίποτα! Μη διστάσεις να ψάξεις να βρεις καινούργια ενδιαφέροντα, καθώς πώς αλλιώς θα μπορέσεις να ανανεωθείς, χρυσέ μου; Αναρωτιέμαι! Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, ειδικά αν θέλεις να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές που έχεις κατά νου.

