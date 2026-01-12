newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Διεθνής Οικονομία 12 Ιανουαρίου 2026 | 15:49

Πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στις online αγορές – Τι έδειξε η έρευνα της Kaspersky

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει πως το 65% των χρηστών, παγκοσμίως, που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές, πιστεύει ότι μπορεί να εντοπίσει μόνο του τις απάτες, ενώ μόνο το 42% χρησιμοποιεί λογισμικό ασφαλείας για την προστασία των πληρωμών του και τον αποκλεισμό κακόβουλων συνδέσμων.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τους online αγοραστές. Τον τελευταίο χρόνο, η Kaspersky εντόπισε σχεδόν 6,7 εκατομμύρια επιθέσεις phishing που μιμούνταν ηλεκτρονικά καταστήματα, συστήματα πληρωμών και τράπεζες, με το 55,6% αυτών να στοχεύει online αγοραστές.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Νοέμβριο του 2025. Συμμετείχαν συνολικά 3.000 ερωτώμενοι από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Τι έδειξε η έρευνα

Αναλυτικότερα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το 97% των ερωτηθέντων επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επίγνωσης των κινδύνων της διαδικτυακής ασφάλειας και εφαρμόζει τουλάχιστον κάποια μέτρα για την προστασία των ψηφιακών συναλλαγών του.

Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας για να εμποδίσουν απόπειρες phishing και για να προστατεύσουν τις συναλλαγές πληρωμής τους. Η ανησυχητική αυτή τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στις μεγαλύτερες ηλικίες (55+), καθώς μόνο το 32% των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιεί πράγματι λογισμικό ασφαλείας όταν πραγματοποιεί διαδικτυακές αγορές.

Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται πιο συχνά περιλαμβάνουν την εξοικείωση με πιθανά προειδοποιητικά σημάδια, όπως ύποπτοι σύνδεσμοι ή ασυνήθιστος σχεδιασμός ιστοσελίδων (65%), καθώς και την επαλήθευση της αξιοπιστίας του πωλητή (62%). Οι ειδικοί της Kaspersky τονίζουν ότι παρότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν απαραίτητα μέτρα προστασίας για τις διαδικτυακές αγορές, συνιστούν μόνο βασικές στρατηγικές άμυνας και δεν αποτελούν την ολοκληρωμένη πρόληψη για τις απάτες που μπορεί να προσφέρει μια λύση ασφάλειας.

Άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους online αγοραστές, όπως η χρήση ξεχωριστής κάρτας για τις online αγορές ή η εγγραφή σε άγνωστα ηλεκτρονικά καταστήματα με διαφορετικό email, επιλέχθηκαν από το 33% και το 26% των συμμετεχόντων στην έρευνα, αντίστοιχα. Παράλληλα, το 30% δήλωσε ότι συμβουλεύεται φίλους και συγγενείς πριν από την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτή η συνήθεια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη νεότερη γενιά, με ποσοστό 37%, ενώ είναι λιγότερο συνηθισμένη στους μεγαλύτερους σε ηλικία (21%).

Περισσότερες απάτες στις εκπτώσεις

Οι περίοδοι εκπτώσεων αποτελούν διάστημα αιχμής για τους απατεώνες, σύμφωνα με την έρευνα.

Για να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις αναδυόμενες απειλές, πρέπει να εφαρμόσουν τις ακόλουθες πρακτικές ασφάλειας:

• Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πλήρη στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας σε ιστοσελίδες, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή χρεωστική κάρτα ειδικά για διαδικτυακές αγορές και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις συναλλαγών στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και στις πιστωτικές σας κάρτες.

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις «αστραπιαίες εκπτώσεις» που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές. Να είστε επιφυλακτικοί με ιστοσελίδες που σας πιέζουν να πάρετε γρήγορες αποφάσεις και πωλητές που αρνούνται επιστροφές ή αλλαγές.

• Χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε διαδικτυακό λογαριασμό και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication) όπου είναι δυνατόν.

• Εφαρμόστε μια λύση ασφαλείας με ισχυρό μηχανισμό προστασίας από phishing.

• Η ενημέρωση για νέες τεχνικές phishing μπορεί να σας βοηθήσει να τις αναγνωρίζετε και να τις αποφεύγετε. Το blog ασφαλείας θα σας βοηθήσει να παραμένετε ενήμεροι για τις αναδυόμενες κυβερνοαπειλές.

