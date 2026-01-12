Η Κίνα εκτινάσσει την παραγωγή αερίου – Η «καραμπόλα» με το LNG

Η Κίνα αυξάνει την εγχώρια παραγωγή της σε φυσικό αέριο και το κάνει με γρήγορους ρυθμούς. Ως σημαντικός καταναλωτής και εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η χώρα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προβλέψεις για τη ζήτηση LNG. Τώρα, αυτές οι προβλέψεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν, οπως εκτιμά το oilprice.com.

Το συνολικό ποσό για την Κίνα το 2025 θα φτάσει τα 263 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο θα αυξηθεί στα 278,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φέτος

Πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, η Κίνα αγωνιζόταν να ξεκινήσει την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, ειδικά σε σχηματισμούς σχιστόλιθου. Η γεωλογία του σχιστολιθικού σχηματισμού της Κίνας διαφέρει από αυτή των λεκανών των ΗΠΑ και οι εταιρείες ενέργειας δυσκολεύονταν να ξεκινήσουν την εμπορική παραγωγή. Τώρα, οι μεγάλες κρατικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας αντλούν περισσότερο αέριο από ποτέ και ανακοινώνουν νέες ανακαλύψεις στον σχιστολιθικό σχηματισμό.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Κίνα παρήγαγε 22,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία παραγωγής που δημοσίευσε η Kpler αυτό το μήνα.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην «ταχύτερη από το αναμενόμενο αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη λεκάνη του Σιτσουάν». Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εταιρεία ανάλυσης ενέργειας αναμένει ότι το συνολικό ποσό για την Κίνα το 2025 θα φτάσει τα 263 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο θα αυξηθεί στα 278,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φέτος, και πάλι χάρη στην αυξανόμενη παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις λεκάνες του Σιτσουάν και του Σανξί.

Η εικόνα με το LNG στην Κίνα

Όπως και με το πετρέλαιο, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις εισαγωγές, ακόμη και αν η Κίνα βασίζεται περισσότερο στο φυσικό αέριο για λόγους μείωσης των εκπομπών. Πέρυσι, για παράδειγμα, η Κίνα κατέγραψε υψηλότερη εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και σημαντική μείωση στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στην πραγματικότητα, οι εισαγωγές LNG πέρυσι έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, μετά από 12 συνεχόμενους μήνες μείωσης. Οι εισαγωγές ανέκαμψαν μόνο στο τέλος του έτους, αλλά όχι αρκετά ώστε να αντιστραφεί η πτώση. Η Kpler έχει προβλέψει ότι η κινεζική ζήτηση για LNG θα μειωθεί και φέτος, με την παραγωγή σχιστολιθικού αερίου να αφαιρεί περίπου 600.000 τόνους από τη ζήτηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, μειώνοντας το σύνολο σε 73,9 εκατομμύρια τόνους.

Τώρα, 600.000 τόνοι δεν είναι και τόσο πολλοί σε μια αγορά όπου μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους πέρυσι. Ωστόσο, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της τάσης της Κίνας να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας, κάτι που έχει επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενεργειακών εμπορευμάτων, οι οποίες έχουν συνηθίσει να βασίζονται στην Κίνα ως τον τελικό μοχλό της ζήτησης.

Yπερπροσφορά στην αγορά LNG μέχρι το 2030

Η προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης της Κίνας για φυσικό αέριο —και κατ’ επέκταση για LNG— ενδέχεται να επηρεάσει τα σχέδια για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας LNG και τις τιμές, μειώνοντας τα κέρδη των παραγωγών.

Αυτά τα σχέδια για μια νέα κύμα προσφοράς LNG, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κυρίως από τους κορυφαίους εξαγωγείς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, έχουν οδηγήσει πολλούς αναλυτές να προβλέπουν μια υπερπροσφορά στην αγορά LNG μέχρι το 2030, η οποία θα επηρεάσει τις τιμές.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο ανταγωνισμός στην ίδια την αγορά LNG. Η Κίνα δεν εισάγει πλέον υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της διαμάχης για τους δασμούς μεταξύ των δύο χωρών, την οποία ξεκίνησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ωστόσο, η Ρωσία εξάγει όγκους ρεκόρ προς τη γειτονική της χώρα. Προς το παρόν, αυτοί οι όγκοι δεν είναι ακριβώς τεράστιοι. Ωστόσο, προέρχονται από δύο εγκαταστάσεις LNG που έχουν υποστεί κυρώσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φυσικό αέριο βρίσκει πάντα έναν τρόπο, αρκεί η τιμή να είναι σωστή.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού LNG – Η Ρωσία εξάγει φυσικό αέριο μέσω αγωγών στην Κίνα

Η αύξηση των ρωσικών εξαγωγών LNG προς την Κίνα θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει παράγοντα στις προβλέψεις για την αγορά LNG, ειδικά όταν τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος η πλήρης απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, δηλαδή φυσικού αερίου. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού LNG. Όταν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, αυτές οι ροές θα ανακατευθυνθούν και οι πιο πιθανοί νέοι προορισμοί θα είναι η Κίνα και η Ινδία.

Εν τω μεταξύ, οι ροές φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Κίνα αναμένεται επίσης να αυξηθούν φέτος, μειώνοντας περαιτέρω τη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την Kpler, οι εισαγωγές μέσω του αγωγού Power of Siberia από τη Ρωσία και μόνο θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σχέση με το 2025, οδηγώντας σε συνολική αύξηση 8% των εισαγωγών μέσω αγωγών, που θα φτάσουν συνολικά τα 80,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, εν τω μεταξύ, αναμένεται να μειωθούν κατά 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2026, λόγω της ισχυρότερης εγχώριας ζήτησης που θα αναγκάσει τις χώρες αυτές να διατηρήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου στο εσωτερικό τους.

Η Κίνα θα συνεχίσει να αυξάνει την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου. Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για το Πεκίνο. Ωστόσο, η μείωση των εισαγωγών θα είναι σταδιακή και αργά ή γρήγορα θα φτάσει στα όριά της. Μέχρι τότε, η τιμή θα καθορίζει τις αποφάσεις για τις εισαγωγές και τον αντίκτυπο που αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν στην παγκόσμια αγορά LNG.

Πηγή: ot.gr