Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Οι μετοχές στη Wall Street ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναταράξεις τις επόμενες ημέρες με την έναρξη της περιόδου των εταιρικών κερδών, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ο S&P 500 έχει ήδη σημειώσει άνοδο σχεδόν 2% τον Ιανουάριο, αμέσως μετά το κλείσιμο του δείκτη αναφοράς το 2025, ο οποίος έκλεισε το τρίτο συνεχόμενο έτος με διψήφια ποσοστά κέρδους.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή μετά από μικτά στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία οδήγησαν τους επενδυτές να διατηρήσουν τις προσδοκίες τους για περισσότερες μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Η πρόσφατη δυναμική της αγοράς της Wall Street έχει αψηφήσει το ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας από το τιμόνι της χώρας με τη βίαιη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μίλησαν για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

Ισχυρές προοπτικές

Οι επενδυτές επισημαίνουν τις ισχυρές προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη, τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και τα επικείμενα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης ως υποστηρικτικούς παράγοντες για μια ανοδική αγορά που βρίσκεται στο τέταρτο έτος της.

«Συνολικά, για το τρέχον έτος, τα θεμέλια της αγοράς είναι σταθερά», δήλωσε στο Reuters ο Μάικλ Αρόουν, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της State Street Investment Management.

«Καθώς ξεκινάμε τον Ιανουάριο, η αγορά ενδέχεται να υποτιμά ορισμένα από τα γεγονότα που διαφαίνονται στον ορίζοντα και που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια», δήλωσε ο Αρόουν. «Φαίνεται απλώς λίγο υπερβολικά ήσυχη».

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα, δήλωσε στο Reuters ο Matthew Miskin, συν-επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Manulife John Hancock Investments. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe την Παρασκευή δεν ήταν πολύ πάνω από το χαμηλό σημείο του 2025.

«Η αγορά είναι κάπως αδιάφορη», δήλωσε ο Miskin. «Αλλά αυτή είναι μια περίοδος όπου όλα έχουν τιμές που πλησιάζουν την τελειότητα και είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να ασφαλιστείτε ή να σκεφτείτε κάποιες αμυντικές επιλογές, για την περίπτωση που κάποιο άλλο γεωπολιτικό γεγονός γίνει πρωτοσέλιδο».

Tράπεζες και Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Οι μεγάλες τράπεζες ξεκινούν την εβδομάδα που έρχεται την περίοδο των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, με την ισχυρή αύξηση των κερδών φέτος να αποτελεί σημαντική πηγή αισιοδοξίας για τους επενδυτές σε μετοχές. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 13% το 2025 και εκτιμούν περαιτέρω αύξηση άνω του 15% το 2026, σύμφωνα με την LSEG IBES.

Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, δημοσιεύει τα αποτελέσματά της την Τρίτη, ενώ η Citigroup, η Bank of America, και η Goldman Sachs θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού τομέα αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 7% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Jack Janasiewicz, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Natixis Investment Managers, θα αναζητήσει στα αποτελέσματα των τραπεζών πληροφορίες για την υγεία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα τις αθετήσεις πληρωμών πιστωτικών καρτών, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας.

«Οι τράπεζες θα σας πουν κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό, επειδή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Janasiewicz.

Επιστροφή στο φυσιολογικό

Οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα της οικονομίας, επειδή η 43ήμερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στα τέλη του περασμένου έτους καθυστέρησε ή ακύρωσε σημαντικές εκθέσεις, με τη ροή των δεδομένων να επιστρέφει πλέον στο φυσιολογικό.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το ενδιαφέρον της Wall Street για την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Δεκεμβρίου την Τρίτη, ο οποίος παρακολουθείται στενά για τις τάσεις του πληθωρισμού. Θα είναι μία από τις τελευταίες σημαντικές ανακοινώσεις πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική στα τέλη Ιανουαρίου.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις της το 2025, ως απάντηση στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, αλλά οι επενδυτές δεν είναι σίγουροι πότε θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις.

Η χαλάρωση της Fed προσθέτει «μια αίσθηση ηρεμίας στις αγορές κινδύνου», δήλωσε η Nanette Abuhoff Jacobson, παγκόσμια στρατηγικός επενδύσεων στην Hartford Funds.

«Όλα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα είναι κρίσιμα για το πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική της Fed», πρόσθεσε καταλήγοντας: «Εάν το μωσαϊκό υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται σταδιακά, τότε θα προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το αν η Fed θα χαλαρώσει το 2026 ή πόσο μπορεί να χαλαρώσει».

Πηγή: ΟΤ