11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 22:10

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Μετά από σειρά συναντήσεων στο Ισραήλ, η Γερμανία επέκτεινε την σύμβαση του Arrow 3 και υπέγραψε νέες συμβάσεις με το Ισραήλ που αφορούν την εξαγωγή τεχνολογίας για ζητήματα κυβερνοασφάλειας, αντιτρομοκρατίας, προηγμένων τεχνολογιών, επιβολής του νόμου και πολιτικής άμυνας. Το Ισραήλ ηγείται των τεχνολογιών αντιμετώπισης πλήθους, με τα περισσότερα συστήματα έναντι αμάχων να έχουν δοκιμαστεί στη Γάζα.


Η Israel Aerospace Industries ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Άμυνας για την επέκταση της προμήθειας του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 στη Γερμανία, μετά την έγκριση της συμφωνίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Γερμανίας τον περασμένο μήνα.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που, μαζί με προηγούμενες συμφωνίες, αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Το σύστημα Arrow 3 παραδόθηκε στη Γερμανία τον περασμένο μήνα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σε αεροπορική βάση νότια του Βερολίνου.

Γερμανία και Ισραήλ είμαστε φυσικοί σύμμαχοι λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπέγραψε κοινή δήλωση με τον γερμανό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στην Ιερουσαλήμ, επισημοποιώντας μια εμβαθυνμένη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας σε θέματα κυβερνοάμυνας, αντιτρομοκρατίας, προηγμένων τεχνολογιών, επιβολής του νόμου και πολιτικής άμυνας, ανυψώνοντας τη συνεργασία σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ανέβασε τη διμερή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογίας σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο».

Ο Γερμανός υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ νωρίτερα την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Σαάρ προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

