«Χειρουργείο» του Νορβηγού Σάγκι υπέρ της ΑΕΚ (vid)
Το άσπρο-μαύρο έκανε ο Νορβηγός Σάγκι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» καθώς ακύρωσε γκολ του Αρη με… κατά φαντασία επιθετικό φάουλ
- Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
- Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
Ανατριχίλα με τους Νορβηγούς διαιτητές του αγώνα Αρης-ΑΕΚ. Εκαναν το άσπρο-μαύρο για να ακυρώσουν γκολ του Αρη με… κατά φαντασία επιθετικό φάουλ.
Στο 58’ ο Άρης πέτυχε γκολ (2-1), όμως ο Νορβηγός VAR Χάγκενες συνέστησε κακώς στον συμπατριώτη του διαιτητή Σάγκι να κάνει ανασκόπηση της φάσης, ο διαιτητής όταν είδε την φάση κακώς αποφάσισε να σφυρίξει φάουλ και να ακυρώσει το γκολ. Δεν υπήρξε επιθετικό φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης, ήταν μια φυσιολογική επαφή και κακώς δεν μέτρησε το γκολ του Ντούντου.
Δείτε το βίντεο:
Αυτά γίνονται όταν ο Λανουά φέρνει διαιτητές από το κάτω ράφι. Ο Νορβηγός είναι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της ΟΥΕΦΑ και προέρχεται από πρωτάθλημα που έχει διακοπή. Άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος. Μήπως για αυτό ο Λανουά δεν πήγε παρατηρητής διαιτησίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπως συνηθίζει όταν φέρνει ξένους διαιτητές;
- Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
- «Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
- Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο των Σικάγο Μπουλς (vid)
- Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
- Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις