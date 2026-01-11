Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.
Μετά το ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι Betsson, κατά το οποίο οι «πράσινοι» ρίσκαραν μέχρι και με ήττα ως το φινάλε, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να στείλει μήνυμα στους παίκτες του αποθεώνοντας τον Ολυμπιακό ο οποίος, αντίστοιχα, λίγο νωρίτερα είχε νικήσει με 40 πόντους διαφορά την Καρδίτσα.
Ο Τούρκος τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν είσαι μεγάλη ομάδα παίζεις και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος με αυτόν τον τρόπο» και ακολούθως ακύρωσε και το ρεπό της Δευτέρας για τους παίκτες του…
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν:
«Θέλω να συχγαρώ τον μεγάλο αντίπαλό μας στο πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε εκτός έδρας με 40 πόντους διαφορά. Γιατί κάνω αυτό το σχόλιο; Γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις τα παιχνίδια του πρωταθλήματος όπως εκείνοι.
Σήμερα πήραμε 2 βαθμούς στην κατάταξη, αλλά για μένα μια τέτοια νίκη ισούται με ήττα. Τι θα κάνουμε; Περισσότερη προπόνηση για να βελτιώσουμε την νοοτροπία μας και την άμυνά μας. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κανέναν μεγάλο στόχο. Αυτή είναι η σύνοψη για εμένα από αυτό το παιχνίδι. Ακυρώνεται το αυριανό μας ρεπό και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στην προπόνηση.
Αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία την διαβολοβδομάδα που προηγήθηκε στην EuroLeague. Κι αυτοί έπαιξαν δύο ματς και μάλιστα έπαιξαν την Παρασκευή, ενώ εμείς παίξαμε την Πέμπτη και είχαμε ρεπό την Παρασκευή».
