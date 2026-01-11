Το συγκινητικό αντίο του Τρέι Γιανγκ στους Χοκς (pic)
Ο Τρέι Γιανγκ έγινε ανταλλαγή από τους Χοκς στους Ουίζαρντς και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε την ομάδα της Ατλάντα.
Ο Τρέι Γιάνγκ αποτελεί παρελθόν από τους Χοκς μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας, καθώς η Ατλάντα τον αντάλλαξε στους Ουίζαρντς σε μια σπουδαία κίνηση στο NBA.
Ο Γιανγκ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους οπαδούς των Ατλάντα, τους οποίους ευχαρίστησε και παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του που δεν κατάφερε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα με την ομάδα.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε στο αντίο του ο Γιάνγκ:
«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έγραφα κάτι τέτοιο…
Τα τελευταία χρόνια δεν εξελίχθηκαν όπως τα ήθελα. Οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε για τον εαυτό μας, η προσπάθεια να φτάσουμε ύψη που η Ατλάντα δεν είχε φτάσει ποτέ ξανά.
Το να φέρω ένα πρωτάθλημα στην Ατλάντα ήταν πάντα ο στόχος μου. Όμως, ανάμεσα στους τραυματισμούς, τις αναποδιές και καταστάσεις που δεν έβγαζαν νόημα, δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να δούμε το πλήρες δυναμικό μας.
Η πόλη που με μεγάλωσε και μου έμαθε τόσα πολλά θα είναι για πάντα ένα κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία…
Ωστόσο, ο πόνος του να μένεις ίδιος τελικά ξεπέρασε την αβεβαιότητα της αλλαγής. Η αλλαγή συχνά συνοδεύεται από φόβο, αλλά εγώ τη βλέπω ως μια ακόμη ευκαιρία.
Μπαίνω σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο γεμάτος ενθουσιασμό, με το κεφάλι ψηλά και το βλέμμα μπροστά. Ήρθε η ώρα να δούμε τι είναι δυνατό όταν η στήριξη είναι πραγματική και το όραμα ξεκάθαρο. Προχωράμε.»
