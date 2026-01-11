Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Άρης – ΑΕΚ και τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη (1-1) και τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανσερραϊκό (3-0).
Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή και μαζί στη βαθμολογία της Super League μετά και το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Η Ένωση δεν κατάφερε να νικήσει τους Θεσσαλονικείς και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες με σκορ 1-1, κάτι που μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, περνώντας ξανά στην πρώτη θέση με 39 πόντους, ενώ οι κιτρινόμαυροι πήγαν στους 38, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ.
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον Πανσερραϊκό, του οποίου και επικράτησε με 3-0 ανεβαίνοντας έτσι στους 25 βαθμούς και την 5η θέση, ενώ οι Σερραίοι συνεχίζουν να προβληματίζουν παραμένοντας στην τελευταία θέση με μόλις 5 πόντους.
Θυμίζουμε πως χθες, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν του Ατρόμητου εκτός έδρας με 2-0, ενώ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου νίκησε τον Παναιτωλικό με 3-0 στο Αγρίνιο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
Λεβαδειακός – Βόλος 3-1
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0
Άρης – ΑΕΚ 1-1
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (17η):
17/01 15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά
17/01 18:30 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (αναβλήθηκε)
18/01 17:00 ΑΕΛ Νovibet-Άρης
18/01 19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ
18/01 21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
19/01 18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
19/01 20:00 Βόλος-Ατρόμητος
