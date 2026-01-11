Super League: Όλα τα γκολ της 16ης αγωνιστικής (vids)

Ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Super League, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Ερυθρόλευκοι στο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Περιστέρι, επικράτησαν του Ατρομήτου με 2-0. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο Μέχντι Ταρέμι, που είχε ασίστ και γκολ, με τον Ιρανό να «σερβίρει» το 1-0 στον Ζέλσον Μαρτίνος (35’) και να σκοράρει το δεύτερο τέρμα των Πειραιωτών. Με αυτό το τρίποντο ο Ολυμπιακός έφτασε τους 39 πόντους και είναι στην πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να έχουν από 38 πόντους. Ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε εύκολα τον Παναιτωλικό με 3-0. Δύο γκολ ο Κωνσταντέλιας, ένα ο Γιακουμάκης για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Δικέφαλος του Νότου έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από το τραγικό λάθος του Νορβηγού διαιτητή, Σάγκι, που ακύρωσε σκανδαλωδώς γκολ των γηπεδούχων στο 58’ για το 2-1.



Στην τέταρτη θέση ο Λεβαδειακός, που επικράτησε εντός έδρας του Βόλου με 3-1. Μπάλτζι (9’), Σόρια (41’, αυτ.) και Πεντρόζο (67’) τα τέρματα για τους γηπεδούχους, μείωσαν στο 78’ με τον Κόμπα οι Θεσσαλοί.

Τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, που κέρδισε τον Πανσερραϊκό με 3-0. Τζούρισιτς (4′), Ζαρουρί (15′) και Γεβντάι (39′) τα γκολ για τους Πράσινους.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο ΟΦΗ το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, με τους Κρητικούς να διαλύουν τους Αρκάδες με 4-0. One man show από τον Νους, που σκόραρε και τα τέσσερα τέρματα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και την ΑΕΛ Novibet, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (17η):

17/01 15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά

17/01 18:30 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (αναβλήθηκε)

18/01 17:00 ΑΕΛ Νovibet-Άρης

18/01 19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

18/01 21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

19/01 18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

19/01 20:00 Βόλος-Ατρόμητος