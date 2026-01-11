Στην Καρδίτσα με Τζόουνς ο Ολυμπιακός – Εύκολο απόγευμα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με τέσσερα παιχνίδια την Κυριακή (11/1). Στις 13:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών τη Μύκονο Betsson, με τον αγώνα να προβάλλεται από το EΡΤ Sports 1. Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο «Γιάννης Μπουρούσης», με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να μεταδίδει το παιχνίδι.

Οι ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τους Θεσσαλούς, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα φυσικά στον Ταϊρίκ Τζόουνς που ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πριν λίγα 24ωρα στην αναμέτρηση με την Μπάγερν ήταν στην 12άδα, αλλά προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» (ΟΑΚΑ) το Περιστέρι σε έναν αγώνα που θα μεταδώσει επίσης η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ το Μαρούσι θα κοντραριστεί την ίδια ώρα με τον Προμηθέα Πάτρας στο «Κ. Γ. Αμαρουσίου», με το ματς να προβάλλεται στο ΕΡΤ Sports 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (11/1) στη Stoiximan GBL – Πότε παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός:

13:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson

13:00 Καρδίτσα – Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson

16:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας