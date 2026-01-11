Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)
Σοβαρός τραυματισμός για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουέστ Χαμ - ΚΠΡ στο FA Cup αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, φορώντας κολάρο.
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος καθώς υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο παιχνίδι της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ στο Λονδίνο για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.
Συγκεκριμένα Έλληνας αμυντικός χτύπησε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γουόλς τον έσπρωξε με συνέπεια αυτός να χτυπήσει με το κεφάλι στο γόνατο συμπαίκτη του.
Ο 28χρονος αμυντικός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, από τον οποίο αποχώρησε στο 45+1′ φορώντας κολάρο στον λαιμό και με φορείο, το οποίο τον μετέφερε εκτός γηπέδου.
Dinos Mavropanos is eventually lifted onto the stretcher, and he leaves the field to collective applause at the London Stadium pic.twitter.com/oSvrn1osJB
— West Ham Football (@westhamfootball) January 11, 2026
