Σπουδαίο «milestone»: Ο Ρέτσος έφτασε τις 150 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό
Ο Παναγιώτης Ρέτσος συμπλήρωσε 150 ματς με την φανέλα του Ολυμπιακού, στο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, στην εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου (0-2), για την 16η αγωνιστική της Super League και είχε σε ακόμη ένα παιχνίδι φέτος εξαιρετική παρουσία.
Κάπως έτσι, ο Έλληνας αμυντικός έφτασε τις 150 συμμετοχές με την φανέλα των Πειραιωτών, σε όλες τις διοργανώσεις, όντας στην πρώτη ομάδα από τη σεζόν 2016-17, πριν μεταγραφεί στη Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2018 και επιστρέψει και πάλι στο Μεγάλο Λιμάνι, το 2022.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ορόσημο του Παναγιώτη Ρέτσου
🔴⚪ 1️⃣5️⃣0️⃣ συμμετοχές για τον @PanosRetsos ✔️ pic.twitter.com/6EeBLawMM5
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 11, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτά τα 150 ματς, ο Ρέτσος έχει πετύχει πέντε γκολ, έχει μοιράσει τρεις ασίστ και έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος, ένα Κύπελλο, ένα Super Cup και φυσικά το ιστορικό Conference League.
