Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Με το «δεξί» στο 2026 «μπήκε» ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών, η οποία πέτυχε το «επτά στα επτά» στο πρωτάθλημα! Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα επικράτησαν εύκολα με 10-0 του Πυθαγόρα Περάματος στο γήπεδο «Ι. Βάζος», στο ματς της 7ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Γιάννου, με τέσσερα γκολ (από δύο οι Μυλωνά, Βενιαμίν).

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, στο πρώτο ματς του νέου έτους, κυριάρχησαν απόλυτα του Πυθαγόρα στην Δραπετσώνα, με επιθετικό ποδόσφαιρο, αφού προηγήθηκαν με 5-0 στο ημίχρονο και πέτυχαν πέντε ακόμα τέρματα στο δεύτερο, συνεχίζοντας νικηφόρα την… παρέλασή τους στο πρωτάθλημα, με το απόλυτο των 21 βαθμών.

Πιο αναλυτικά, με γκολ της Βενιαμίν, στο 18ο λεπτό, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ (1-0). Στο 38ο λεπτό, η Γιάννου διπλασίασε τα τέρματα των «ερυθρόλευκων», με την Μυλωνά να «γράφει» το 3-0, στο 41′. Στο 44ο λεπτό, η Πελεκούδα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ η Βενιαμίν (45′) διαμόρφωσε το 5-0 του ημιχρόνου.

Δυνατά «μπήκε» ο Ολυμπιακος και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού με γκολ της Γιάννου (49′), ξέφυγε με 6-0, με την Τζανή να σκοράρει, στο 70ό λεπτό, για το 7-0. Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 8-0, με χατ-τρικ της Γιάννου (81′), η οποία σκόραρε και τέταρτο τέρμα, στο 85ο λεπτό, για το 9-0. Το τελικό 10-0 του Ολυμπιακού «υπέγραψε» η Μυλωνά, με το δεύτερο προσωπικό της γκολ (89′).

Ολυμπιακός: Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Δημητρίου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Τρυγούτη, Βαλκάνη, Δημητρίου).