Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson 94-86: Έπαιξαν με τη φωτιά αλλά δεν κάηκαν οι «πράσινοι»
Το Περιστέρι Betsson ήταν μέσα στη διεκδίκηση της νίκης για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο στο τέλος ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» το ματς με 94-86.
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
- Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
- Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση
Άκρως ανταγωνιστικό ήταν για τρία δεκάλεπτα το Περιστέρι Betsson, απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να επικρατούν τελικά με 94-86 στο ματς της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ανεβάζοντας το ρεκόρς του στο 12-1. Αυτή ήταν, μάλιστα, μια ιστορική νίκη για το «τριφύλλι», αφού έγινε η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει 1.500 νίκες από καταβολής Α’ κατηγορίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Γρήγορο σερί ο Παναθηναϊκός, πολύ εύστοχο το Περιστέρι
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 10-0 και τον Ρογκαβόπουλο να οδηγεί την επίθεση των πράσινων, με τον Γιάνκοβιτς να απαντάει μειώνοντας σε 10-4 στο 4’. Ο Σορτς πήρε τα πάνω τους τη συνέχεια και με συνεχόμενα καλάθια έκανε το 16-10, για να μειώσει ο Καρντένας με τρίποντο στο -1 για το Περιστέρι και σκορ 16-15 στο 7’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τρίποντο του Κάριους και το Περιστέρι να προηγείται με 22-23.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι συνεχισε να έχει ρυθμό πίσω από τα 6.75μ. και με τον Κάριους να βάζει δύο συνεχόμενα προηγήθηκε με 24-31 στο 12’. Ο Οσμάν με 2/2 βολές έκανε το 28-31 στο 13’. Ο Τολιόπουλος με 5 συνεχόμενους πόντους ισοφάρισε σε 35-35 για τον Παναθηναϊκό στο 15’, για να προσπεράσουν οι πράσινοι με 37-35 με καλάθι του Οσμάν.
Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο
Και πάλι ο Τούρκος σκόραρε για το 42-40 του Παναθηναϊκού στο 16’. Ο Νίκολς με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 43-43 για το Περιστέρι Betsson στο 18’. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε το 46-43, με το Περιστέρι να κάνει το επιμέρους 7-0 και να προηγείται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με +4 και σκορ 46-50.
Το Περιστέρι συνέχισε να έχε το προβάδισμα και στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου με τον Κάριους να φτάνει τους 14 και να κάνει το 53-57 στο 24’. Ο Χάρις με 3/3 βολές έδωσε προβάδισμα +4 στο Περιστέρι Betsson και σκορ 56-60 στο 25’. Ο Παναθηναϊκός με συνεχόμενες βολές του Σλούκα και του Σορτς, αλλά και ένα τρίποντο του Χουάντσο πέρασε μπροστά με 62-60 στο 27’. Ο Σλούκας με προσωπική φάση έδωσε αέρα έξι πόντων στον Παναθηναϊκό και σκορ 66-60. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό μπροστά με + 7 και σκορ 74-67.
Ο Γιούρτσεβεν ξεκίνησε στην τελευταία περίοδο και παίρνοντας αρκετές φάσεις στο low post, έδωσε διψήφιο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 82-71 στο 33, φτάνοντας τους 7 πόντους στο αντίστοιχο σημείο του παιχνιδιού. Οι «πράσινοι» με καλάθι του Ρογκαβόπουλου ξέφυγαν με +15 και σκορ 86-71 στο 34’. Με ένα επιμέρους 14-4, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +17 (88-71) και κλείδωσε το θετικό αποτέλεσμα. Το ματς τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 94-86 της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μπακάλης, Νικολαΐδης
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86
- «Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
- Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο των Σικάγο Μπουλς (vid)
- Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
- Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
- Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις