Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι Betsson

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (11/2, 16:00) το Περιστέρι Betsson,για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει γνωστή την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του.

Με απόφαση του Τούρκου προπονητή, οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός εξάδας για την αναμέτρηση, προκειμένου να ξεκουραστούν για τη δύσκολη συνέχεια.

Αναλυτικά, η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.