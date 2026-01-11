Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι Betsson
Να ξεκουράσει τους δύο Αμερικανούς του, Ναν και Φαρίντ, αποφάσισε ο Εργκίν Αταμάν στο ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι Betsson.
- Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
- Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (11/2, 16:00) το Περιστέρι Betsson,για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει γνωστή την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του.
Με απόφαση του Τούρκου προπονητή, οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός εξάδας για την αναμέτρηση, προκειμένου να ξεκουραστούν για τη δύσκολη συνέχεια.
Αναλυτικά, η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.
- Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
- «Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
- Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο των Σικάγο Μπουλς (vid)
- Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
- Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις