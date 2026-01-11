Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Τετέ η Γκρέμιο
Παίκτης της Γκρέμιο θα είναι ο Τετέ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τους Βραζιλιάνους να ανακοινώνουν επίσημα την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.
Ποδοσφαιριστής της Γκρέμιο είναι κι επίσημα ο Τετέ που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά από 1,5 χρόνο. Η βραζιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου άσου ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια.
Μετά από διαπραγματεύσεις αρκετών ημερών η επιθυμία του Τετέ έγινε πραγματικότητα και με περίπου έξι εκατ. ευρώ επιστρέφει στην πατρίδα του. Και σε μία ομάδα που γνωρίζει καλά καθώς ξεκίνησε από τις ακαδημίες της.
Με την πράσινη φανέλα ο Τετέ κατέγραψε 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 10 ασίστ. Δεν κατάφερε ωστόσο να δικαιώσει τις προσδοκίες, κάτι που ελπίζει να κάνει στην πατρίδα του.
Η σχετική ανακοίνωση
#OGuriVoltou! 🇪🇪 Tetê dispensa apresentações e retorna ao Tricolor para escrever novos capítulos com o nosso manto. #ReforçoTricolor
Leia mais detalhes: https://t.co/mNJTrPpMPB pic.twitter.com/JAkQ2shVOX
— Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2026
AQUELE SORRISO 🥹💙 Com vocês, a reação do Tetê ao assistir o vídeo do anúncio pela primeira vez! ▶️ pic.twitter.com/OpU1qMMIRL
— Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2026
