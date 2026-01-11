sports betsson
Ο (πρώτος) ήρωας του Emirates στην Ρόζενμποργκ
Ποδόσφαιρο 11 Ιανουαρίου 2026 | 19:50

Ο (πρώτος) ήρωας του Emirates στην Ρόζενμποργκ

Νέα εποχή στην ομάδα του Τρόντχαϊμ με τον τον Αλφρεντ Φινμπόγκασον να αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον είναι ο νέος Sporting Director της Ρόζενμποργκ σηματοδοτώντας μια στρατηγική στροφή του ιστορικού νορβηγικού συλλόγου με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

«Απέκτησα πολύ καλή εικόνα για τον σύλλογο και για το πώς, όλοι μαζί, θα χτίσουμε ξανά τη Ρόζενμποργκ στην κορυφή του νορβηγικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Φίνμπογκασον, δείχνοντας ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες του νέου του ρόλου.

Ο Ισλανδός συνδέθηκε με μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16. Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν επιχειρήσει να τον αποκτήσουν ήδη από την περίοδο που αγωνιζόταν στη Χέρενφεν, χωρίς τότε να καταφέρουν συμφωνία. Στις 26 Ιουλίου 2015 ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Ισλανδός επιθετικός άρχισε να δείχνει άμεσα την αξία του, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα σε φιλικό αγώνα απέναντι στη Μπεσίκτας, στις 9 Αυγούστου 2015. Ωστόσο, η στιγμή που τον καθιέρωσε στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων ήρθε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015. Τότε, ο Φινμπόγκασον πέτυχε το νικητήριο γκολ στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 απέναντι στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο των ομίλων του UEFA Champions League. Το γκολ αυτό χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας επί αγγλικού συλλόγου σε αγγλικό έδαφος, στο Emirates Stadium, γράφοντας ιστορία.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2015, ο «Finnbo» σημείωσε και το πρώτο του γκολ στη Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ευστοχώντας σε πέναλτι στη δραματική εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί του Πανθρακικού. Παρότι η παρουσία του στον Πειραιά ήταν σύντομη, το αποτύπωμά του υπήρξε έντονο, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές ευρωπαϊκές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ισλανδός είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στο ευρωπαϊκό κοινό από την ποδοσφαιρική του καριέρα, ενώ έχει γράψει ιστορία με την εθνική Ισλανδίας, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ του 2018.

Από τα γήπεδα… στα γραφεία, ο Φινμπόγκασον καλείται τώρα να μεταφέρει την εμπειρία, τη νοοτροπία και τη διεθνή του ματιά σε ένα από τα μεγαλύτερα brands του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου.

Ο «Φίνμπο» γεννήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1989 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας και αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ισλανδικού ποδοσφαίρου. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο λειτουργούσε περισσότερο ως πάθος και λιγότερο ως επάγγελμα, γεγονός που διαμόρφωσε από νωρίς τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Breiðablik, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την εκτελεστική του δεινότητα και την ένστικτη αίσθηση του γκολ, στοιχεία που του άνοιξαν τον δρόμο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η πραγματική του καθιέρωση ήρθε στην Ολλανδία με τη φανέλα της Χέρενφεν, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της Eredivisie, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ τη σεζόν 2013-14 με 29 γκολ. Οι εμφανίσεις του εκεί τον καθιέρωσαν ως επιθετικό υψηλού επιπέδου, ικανό να συνδυάζει κίνηση στο κουτί, τεχνική και ψυχραιμία στην τελική προσπάθεια. Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και στη συνέχεια στη Bundesliga με την Άουγκσμπουργκ, όπου έζησε τα πιο σταθερά και παραγωγικά χρόνια της καριέρας του, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας και έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φινμπόγκασον συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή γενιά της εθνικής Ισλανδίας. Το όνομά του πέρασε οριστικά στην ιστορία όταν πέτυχε το πρώτο γκολ της Ισλανδίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, συμβολίζοντας την εκρηκτική άνοδο μιας μικρής ποδοσφαιρικής χώρας στη διεθνή σκηνή. Με περισσότερες από 70 συμμετοχές με το εθνόσημο, αποτέλεσε σταθερό πυλώνα της επιθετικής γραμμής της Ισλανδίας για πάνω από μία δεκαετία.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, ο Φινμπόγκασον στράφηκε στη διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό, μεταφέροντας την εμπειρία του από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ρόλους εκτός γηπέδου. Η ανάληψη της θέσης του Sporting Director στη Ρόζενμποργκ σηματοδοτεί τη μετάβασή του σε μια νέα φάση καριέρας, όπου η γνώση του παιχνιδιού, η διεθνής του κουλτούρα και η ηγετική του αντίληψη καλούνται να συμβάλουν στην αναγέννηση ενός ιστορικού συλλόγου.

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
Ιαπωνία 12.01.26

Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων

Η Ai, η θηλυκή χιμπατζής που εντυπωσίασε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, πέθανε σε ηλικία 49 ετών στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 22:06

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
