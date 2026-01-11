Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Σήμερα Κυριακή (11/1) θα διεξαχθεί το δεύτερο και τελευταίο… πιάτο των αναμετρήσεων για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις 19:30 θα γίνει το ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η Ένωση προέρχεται από ένα αήττητο σερί 13 αγώνων στο φινάλε του 2025 και θέλει να κάνει ανάλογη εκκίνηση και στη νέα χρονιά. Ο Άρης από την άλλη δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του και είναι σαφώς βελτιωμένος, γι’ αυτό και ψάχνει το τρίποντο που θα τον κρατήσει σε ανοδική τροχιά.

Ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, αφού δεν ανακοίνωσε αποστολή, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει για την αποψινή αναμέτρηση τον Λορέν Μορόν, ο οποίος εκτίει την ποινή του. Παράλληλα, ο Φαμπιάνο αναμένεται να προφυλαχτεί και τη θέση του στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο Πέδρο Άλβαρο.

Η ΑΕΚ έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο μεταγραφικές κινήσεις, με την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού (αγωνίζεται και ως δεξιός μπακ) Μάρτιν Γκεοργκίεφ και του σέντερ φορ Μπάρναμπας Βάργκα. Αμφότεροι έχουν αγωνιστικό ρυθμό και είναι στην αποστολή για το αποψινό παιχνίδι. στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ εκτός είναι οι Ζίνι και Πιερό που βρίσκονται σε στάδιο επανόδου, όπως και ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο.

Στον αγώνα του πρώτου γύρου η ΑΕΚ νίκησε με σκορ 1-0 τον Άρη.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Άρης – ΑΕΚ

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντουντού – Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πενράις) – Μαρίν, Πινέδα – Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

Διαιτητής: Σάγκι

Βοηθοί: Ντάλε, Βαλστάντσβε

Τέταρτος: Ματσούκας

VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν

Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει μια νέα αρχή το 2026, υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει αρκετά νέα πρόσωπα και θέλει τη νίκη για να αρχίσει μια… αντεπίθεση.

Από εκεί και πέρα, στα άλλα δύο ματς της ημέρας, στις 16:00 ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο και στις 17:30 ο ΟΦΗ τον Αστέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος Νovasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – ΑΕΚ Νovasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 37

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28

5. ΒΟΛΟΣ 25

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22

7. ΑΡΗΣ 20

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

10. ASTERAS 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 13

12. ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ NOVIBET 10

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5