Νίκολιτς: «Κάναμε πολλά λάθη, ούτε ένας παίκτης δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε»

Η ΑΕΚ έπεσε από την κορυφή της Super League με το 1-1 κόντρα στον Άρη και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς στο συνδρομητικό κανάλι:

«Δεν ήταν η συγκέντρωσή μας στο απαιτούμενο επίπεδο από το ξεκίνημα. Δεν ήταν όπως έπρεπε για ένα τέτοιο ματς και στο γήπεδο του Άρη. Πετύχαμε γκολ από λάθος του αντιπάλου, αλλά κι εμείς κάναμε ένα ανόητο λάθος στο γκολ που δεχθήκαμε.

Δεν είχαμε έναν παίκτη που να είχε την απόδοση του έπρεπε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο Νίκολιτς είπε αρχικά ότι… «δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Πάντα είναι δύσκολο το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς μετά από διακοπή και ειδικά όταν παίζεις στην έδρα του Άρη. Παίξαμε υπό δύσκολες συνθήκες με πολύ κρύο, αέρα και κατά διαστήματα χιόνιζε. Για μένα μπορεί να είναι πιο οικείο, όχι όμως για όλους. Δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνισή μας. Είχαμε πολλούς παίκτες με μέτρια απόδοση οι οποίοι δεν μας έδωσαν πράγματα στο γήπεδο και κανέναν που να ξεχώρισε. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, στο τέλος είχαμε κάποιες ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, αλλά για μένα δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει πλέον να δούμε τι δεν κάναμε σωστά και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση και αυτό καθιστά τη δυσκολία του παιχνιδιού».

Ρωτήθηκε για τη φάση του ακυρωθέντος τέρματος του Άρη και απάντησε ότι… « σ’ ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί νομίζω ότι είμαστε η ομάδα στην οποία ακυρώθηκαν τα περισσότερα τέρματα φέτος και μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες είχαμε. Αν δεν μας είχαμε ακυρωθεί, πολλά αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Το 80% των γκολ που ακυρώθηκαν θα έπρεπε να είχαν μετρήσει».

Σε επιμέρους ερωτήσεις για την απόδοση της ομάδας του και τα τακτικά προβλήματα που φάνηκαν ότι αντιμετώπιζε από την αρχή του αγώνα, είπε: «Ήταν ένα τακτικό λάθος (στο γκολ του Άρη), μια κακή τοποθέτηση. Είχαμε θέμα στον τομέα της συγκέντρωσης. Είναι αλήθεια ότι είχαμε θέματα στο τακτικό κομμάτι από το ξεκίνημα του αγώνα αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι εμείς δεν είχαμε ρυθμό λόγω του μεγάλου διαστήματος της διακοπής. Ο Άρης είχε παίξει παιχνίδι πριν από εμάς, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τον ΟΦΗ ο οποίος έχει παιχνίδια στα πόδια του. Εν τέλει, όντως χάσαμε τη συγκέντρωσή μας σε κομμάτια του αγώνα, κάτι που δεν είναι σύνηθες για μας».

Σχετικά με την απουσία του Λάζαρου Ρότα είπε ότι… «δε νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Δεν αισθανόταν καλά πριν τον αγώνα κι ενώ συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία. Είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα και σήμερα το παιχνίδι ήταν γεμάτο από σέντρες και θα του ταίριαζε, γι’ αυτό εξάλλου έβαλα στο παιχνίδι και τον Βάργκα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα με τον ΟΦΗ».