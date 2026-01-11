Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 1-2: Σπουδαία πρόκριση για τους «γλάρους»

Κύπελλο ήταν και πάει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχασε άλλον έναν στόχο. Η εξαιρετική Μπράιτον πέρασε με 2-1 από το «Old Trafford» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει αλλαγή στο 83′ και να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και έχασε ευκαιρία με τον Νταλότ, αλλά στο 12′ ο Γκρούντα πήρε το ριμπάουντ από διώξιμο του Μαρτίνες στη γραμμή και έκανε το 0-1. Ο Γουέλμπεκ αστόχησε σε τετ α τετ στο 22′ για δεύτερο γκολ και μέχρι την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρίες με Μαρτίνες και Κούνια για την ισοφάριση.

Αυτή που σκόραρε ήταν και πάλι η Μπράιτον με υπέροχο τελείωμα του Γουέλμπεκ στο 64′ και το μόνο που κατάφερε η Γιουνάιτεντ ήταν να μειώσει σε 1-2 με κεφαλιά του Σέσκο από κόρνερ. Στο 89′ ο Λέισι άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις.

Το πανόραμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου:

ΜΚ Ντονς – Όξφορντ 3-4 πεν. (1-1)

Πρέστον – Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ – Νότιγχαμ 4-3 πεν. (3-3)

Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0

Μάκλεσφιλντ -Κρίσταλ Πάλας 2-1

Έβερτον – Σάντερλαντ 0-3 πεν. (1-1)

Γουλβς – Σριούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ – Λέστερ 0-2

Ντονκάστερ – Σαουθάμπτον 2-3

Στόουκ – Κόβεντρι 1-0

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ 0-2

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 7-6 πεν. (3-3)

Φούλαμ – Μίντλεσμπρο 3-1

Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ 10-1

Μπέρνλι – Μίλγουολ 5-1

Μπόρχαμ Γουντ – Μπέρτον 0-5

Κέμπριτζ – Μπέρμιγχαμ 2-3

Τότεναμ – Άστον Βίλα 1-2

Γκρίσμπι – Γουέστον 3-2

Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ 5-1

Τσάρλτον – Τσέλσι 1-5

Ντέρμπι – Λιντς 1-3

Πόρτσμουθ – Άρσεναλ 1-4

Χαλ – Μπλάκμπερν 4-3 πεν. (0-0)

Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ 5-6 πεν. (2-2)

Νόριτς – Γουόλσολ 5-1

Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ 2-1

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν 3-4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 1-2

12/1 21:45 Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ