Λεβαδειακός-Βόλος 3-1: Πάρτι Ευρώπης έκαναν οι Βοιωτοί

Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της εξόδου στην Ευρώπη έκανε ο Λεβαδειακός. Η ομάδα της Βοιωτίας νίκησε 3-1 τον Βόλο και έστειλε εκκωφαντικό μήνυμα ότι είναι φαβορί για την τέταρτη θέση. Με αυτό το τρίποντο άνοιξε την ψαλίδα με τον Βόλο, καθώς οι Θεσσαλοί, μετά το ματς της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είναι στην 5η θέση με διαφορά έξι βαθμών (31 ο Λεβαδειακός, 25 ο Βόλος).

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι τρένο. «Καθάρισε» εύκολα τον Βόλο από το πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκε 2-0, και στην επανάληψη με… ρελαντί έκανε το 3-0. Ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των αξιόμαχων φιλοξενούμενων που μείωσαν σε 3-1 στο 78’.

Οι παίκτες και ο προπονητής του Λεβαδειακού αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους. Οι Βοιωτοί δεν σκόραραν μόνο σε ένα παιχνίδι και έχουν την καλύτερη επίθεση της SL με 39 γκολ.

Εύστοχος ο Λεβαδειακός

Το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, λίγες οι ευκαιρίες, όμως οι γηπεδούχοι ήταν εύστοχοι. Απείλησαν από την αρχή και προηγήθηκαν στο 9’ με γκολ του Μπάλτσι, μετά από κάθετη πάσα του Παλάσιος. Ο σκόρερ αρχικά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη, όμως επωφελήθηκε από κακό διώξιμο της μπάλας και βρήκε τον στόχο (1-0). Ο Βόλος απείλησε στο 29’ αλλά ο Κάργας δεν έκανε καλό τελείωμα.

Το 2-0 έγινε στο 41’, με περίεργο αυτογκόλ του Σόρια, αφού αρχικά, μαζί με τον Χέρμανσον, έκοψε τον Παλάσιος, γύρισε τη μπάλα που πήγε στα δίχτυα αντί για τον Σιαμπάνη. Ο Λεβαδειακός έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία στο 45+1’, όταν ο γκολκίπερ του Βόλου απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ ου Μπάλτσι.

Έπεσε ο ρυθμός στο β’ αλλά 3-0

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με μεγαλύτερη όρεξη, παρόλα αυτά έπεσε ο ρυθμός. Ο Βόλος δεν κατάφερε να αντιδράσει και να βρει λύση απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Λεβαδειακού. Στο 67’ ο Λεβαδειακός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με… δράστη τον Πεντρόσο μετά από γύρισμα του Τσάπρα. Ο Βόλος μείωσε (3-1) στο 78’ με εκπληκτικό σουτ του Κόμπα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Και τα δυο πρώτα γκολ ξεκίνησαν από τον Παλάσιος, στο 1-0 έδωσε την ασίστ, στο 2-0 έφερε το αλαλούμ για το αυτογκόλ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Αυτό δεν έγινε ποτέ! Ο Λεβαδειακός δεν είχε πρόβλημα καθώς απέδειξε ότι είναι καλοκουρδισμένη μηχανή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σόρια ο οποίος έμπαζε από τη δεξιά πλευρά του Βόλου, ενώ πέτυχε και το αυτογκόλ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) στο 47’ ακύρωσε γκολ του Λεβαδειακού (Πεντρόσο) καθώς προηγήθηκε χέρι του Λαγιούς

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πουλικίδης (Δράμας) εξέτασε το 3-0 και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 9’ Μπάλτσι, 41’ (αυτ.) Σόρια, 67’ Πεντρόσο – 78’ Κόμπα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’ Κωστή), Τσοκάι, Λαγιούς (58’ Μανθάτης), Μπάλτσι (58’ Συμελίδης), Πεντρόσο (81’ Οζμπολτ), Παλάσιος (81’ Λαμαράνα).

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια (79’ Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (84’ Μακνί), Σαντής (46’ Χάμουλιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

19/1 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

19/1 Βόλος-Ατρόμητος