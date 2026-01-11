Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.
Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να διαλύει την τοπική ομάδα με το εμφατικό 120-80, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ 13/13 πια για τους Πειραιώτες, έπεσαν στο 4-9 οι Θεσσαλοί.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θετικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 14 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις και ήταν… τυφώνας με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα, πραγματοποιώντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα!
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε πολύ… καυτός, πετυχαίνοντας μερικά συνεχόμενα καλάθια και όντας αλάνθαστος και 100% εύστοχος στα πρώτα λεπτά. Σχεδόν μόνος του έκανε το 0-9, με τον Ολυμπιακό να παίρνει για λίγο διψήφιο προβάδισμα με τον Πίτερς (6-16).
Ανταγωνιστική στο ξεκίνημα η Καρδίτσα
Η Καρδίτσα με τον φοβερό Τζέφερσον μάζεψε τη διαφορά και την έφτασε γρήγορα στην απόσταση ενός τριπόντου για το 21-24. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 26-29. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στο ματς και πέτυχε γρήγορα το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό για το 26-34. Και μάλιστα το πρώτο του καλάθι ήταν… κάρφωμα!
Το παιχνίδι συνέχισε να έχει πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση, με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά εύστοχες. Το 34-42 του Βεζένκοφ έγινε γρήγορα 39-42 από τα μακρινά σουτ των Δίπλαρου και Καμπερίδη. Στο α’ μέρος επετεύχθησαν συνολικά 96 (!) πόντοι, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 50-46.
Ξέφυγε μετά το ημίχρονο ο Ολυμπιακός
Μέχρι εκεί όμως για την Καρδίτσα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… γκάζωσε στην τρίτη περίοδο, πέτυχε 35 πόντους σε δέκα λεπτά και ουσιαστικά εκεί… καθάρισε το ματς με φοβερό και ολοκληρωτικό μπάσκετ. Η διαφορά ξέφυγε σε δυσθεώρητα ύψη και το παιχνίδι τελείωσε εκεί.
Το 46-50 έγινε 52-64 και με νέο σερί 0-12 το σκορ έφτασε στο 52-76 και σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ σκληρή άμυνα δεχόμενος μολις δώδεκα πόντους και με τον Πίτερς να βάζει το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο εκτόξευσε τη διαφορά στο +24. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 58-85 (+27).
Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να… στραγγαλίζουν την Καρδίτσα και να φτάνουν σε μία εντυπωσιακή επικράτηση.
