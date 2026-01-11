sports betsson
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
Μπάσκετ 11 Ιανουαρίου 2026 | 14:48

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να διαλύει την τοπική ομάδα με το εμφατικό 120-80, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ 13/13 πια για τους Πειραιώτες, έπεσαν στο 4-9 οι Θεσσαλοί.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θετικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 14 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις και ήταν… τυφώνας με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα, πραγματοποιώντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε πολύ… καυτός, πετυχαίνοντας μερικά συνεχόμενα καλάθια και όντας αλάνθαστος και 100% εύστοχος στα πρώτα λεπτά. Σχεδόν μόνος του έκανε το 0-9, με τον Ολυμπιακό να παίρνει για λίγο διψήφιο προβάδισμα με τον Πίτερς (6-16).

Ανταγωνιστική στο ξεκίνημα η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα με τον φοβερό Τζέφερσον μάζεψε τη διαφορά και την έφτασε γρήγορα στην απόσταση ενός τριπόντου για το 21-24. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 26-29. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στο ματς και πέτυχε γρήγορα το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό για το 26-34. Και μάλιστα το πρώτο του καλάθι ήταν… κάρφωμα!

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση, με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά εύστοχες. Το 34-42 του Βεζένκοφ έγινε γρήγορα 39-42 από τα μακρινά σουτ των Δίπλαρου και Καμπερίδη. Στο α’ μέρος επετεύχθησαν συνολικά 96 (!) πόντοι, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 50-46.

Ξέφυγε μετά το ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Μέχρι εκεί όμως για την Καρδίτσα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… γκάζωσε στην τρίτη περίοδο, πέτυχε 35 πόντους σε δέκα λεπτά και ουσιαστικά εκεί… καθάρισε το ματς με φοβερό και ολοκληρωτικό μπάσκετ. Η διαφορά ξέφυγε σε δυσθεώρητα ύψη και το παιχνίδι τελείωσε εκεί.

Το 46-50 έγινε 52-64 και με νέο σερί 0-12 το σκορ έφτασε στο 52-76 και σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ σκληρή άμυνα δεχόμενος μολις δώδεκα πόντους και με τον Πίτερς να βάζει το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο εκτόξευσε τη διαφορά στο +24. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 58-85 (+27).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να… στραγγαλίζουν την Καρδίτσα και να φτάνουν σε μία εντυπωσιακή επικράτηση.

Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
LGBTQI+ 12.01.26

Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν μόνο ένα στερεοτυπικό προφίλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά, με την έρευνα να αναδεικνύει τον ρόλο του μειονοτικού στρες και της δυσφορίας φύλου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
Συνάντηση με Μητσοτάκη 12.01.26

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ιράν: Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές – Τι δηλώνει η Τεχεράνη
Νέες απειλές Τραμπ 12.01.26

Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές στο Ιράν - Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μεγάλη Βρετανία: Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας
Κόσμος 12.01.26

Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
Κόσμος 12.01.26

Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Από Βελβεντό 12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
