Στριμωγμένος στην «γωνία του ρινγκ» ο Τόμας Φρανκ

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με πολλά όνειρα για τους οπαδούς της Τότεναμ, καθώς η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είχε θέσει ψηλά τον πήχη και όλοι πίστευαν πως η παρουσία του Τόμας Φρανκ στην τεχνική ηγεσία των Spurs θα ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Στα μισά όμως της χρονιάς τα όνειρα αποδείχθηκαν… θερινής νυκτός και ο Δανός προπονητής βρίσκεται στριμωγμένος στην «γωνία του ρινγκ» και το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου δεν είναι ευοίωνο.

Τα πράγματα πάνε απ’ το κακό στο χειρότερο για την Τότεναμ και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την Άστον Βίλα, είναι πολύ πιθανό να δρομολογήσει εξελίξεις σε ότι αφορά την παρουσία του Δανού τεχνικού στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τότεναμ, Βινάι Βενκάτεσαμ είναι αυτός που επέλεξε τον Φρανκ για τον πάγκο των πρωτευουσιάνων κι εξακολουθεί να στηρίζει την επιλογή του, ωστόσο έλαβε και αυτός μήνυμα από τους ιδιοκτήτες της Τότεναμ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του αγγλικού Τύπου, ο Φρανκ είναι σε δύσκολη θέση αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση γι’ απομάκρυνση του από τον πάγκο της ομάδας κι αυτό το οφείλει στον Βενκάτεσαμ.

«Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον Τόμας και ο διευθύνων σύμβουλος της Τότεναμ επιμένει πως ο Δανός προπονητής είναι ο ιδανικός για τον πάγκο της ομάδας» έγραψαν χαρακτηριστικά αγγλικές ιστοσελίδες, επικαλούμενες «πηγή» που είναι πολύ κοντά στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Έσπευσαν όμως να προσθέσουν και τις πληροφορίες από το περιβάλλον των ιδιοκτητών του αγγλικού συλλόγου, κάνοντας λόγο για έντονο εκνευρισμό.

Είναι προφανώς δεδομένο πως η υπομονή των ιδιοκτητών της Τότεναμ εξαντλείται και τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ για τον Δανό τεχνικό, καθώς η πορεία των Λονδρέζων στην Πρέμιερ Λιγκ είναι απογοητευτική και τώρα προστέθηκε και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την Βίλα.

Και δεν είναι μόνο η υπομονή των ιδιοκτητών της Τότεναμ που εξαντλείται αλλά κι αυτή των οπαδών της ομάδας του Λονδίνου, οι οποίοι δεν έκρυψαν την δυσαρέσκειά τους για τον Φρανκ στο ματς Κυπέλλου απέναντι στην Άστον Βίλα.

‘He’s an Arsenal fan, Thomas Frank’ is the chant being sung by BOTH sets of fans in the Tottenham Hotspur Stadium 👏🤣pic.twitter.com/O31r0mDmkM — george (@StokeyyG2) January 10, 2026

Και για να διαπιστώσει κάποιος την έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών της Τότεναμ, αρκεί μόνο ν’ αναφέρουμε ότι μετά τον αγώνα με τους «χωριάτες» φώναζαν χαρακτηριστικά, «ο Τόμας Φρανκ είναι οπαδός της Άρσεναλ».

Αυτό και μόνο τα λέει όλα, καθώς πριν από λίγες μέρες ο Δανός τεχνικός της Τότεναμ εθεάθη να κρατά μια κούπα με το σήμα της Άρσεναλ, στο ματς της Μπόρνμουθ με την Τότεναμ, κάτι που εξόργισε τους οπαδούς των Spurs καθώς είναι γνωστή η μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο συλλόγων του Λονδίνου.

Η κούπα είχε προφανώς… ξεμείνει από τον αγώνα της Μπόρνμουθ με την Άρσεναλ και ο Φρανκ τόνισε πως δεν είχε δει ότι έχει το σήμα των «κανονιέρηδων», αλλά η δήλωση του Δανού προπονητή δεν μετρίασε την οργή των οπαδών της Τότεναμ.