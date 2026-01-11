sports betsson
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Στριμωγμένος στην «γωνία του ρινγκ» ο Τόμας Φρανκ
On Field 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Στριμωγμένος στην «γωνία του ρινγκ» ο Τόμας Φρανκ

Ο αποκλεισμός των Spurs από το Κύπελλο, φέρνει σε ακόμα δυσκολότερη θέση τον Δανό τεχνικό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με πολλά όνειρα για τους οπαδούς της Τότεναμ, καθώς η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είχε θέσει ψηλά τον πήχη και όλοι πίστευαν πως η παρουσία του Τόμας Φρανκ στην τεχνική ηγεσία των Spurs θα ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Στα μισά όμως της χρονιάς τα όνειρα αποδείχθηκαν… θερινής νυκτός και ο Δανός προπονητής βρίσκεται στριμωγμένος στην «γωνία του ρινγκ» και το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου δεν είναι ευοίωνο.

Τα πράγματα πάνε απ’ το κακό στο χειρότερο για την Τότεναμ και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την Άστον Βίλα, είναι πολύ πιθανό να δρομολογήσει εξελίξεις σε ότι αφορά την παρουσία του Δανού τεχνικού στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τότεναμ, Βινάι Βενκάτεσαμ είναι αυτός που επέλεξε τον Φρανκ για τον πάγκο των πρωτευουσιάνων κι εξακολουθεί να στηρίζει την επιλογή του, ωστόσο έλαβε και αυτός μήνυμα από τους ιδιοκτήτες της Τότεναμ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του αγγλικού Τύπου, ο Φρανκ είναι σε δύσκολη θέση αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση γι’ απομάκρυνση του από τον πάγκο της ομάδας κι αυτό το οφείλει στον Βενκάτεσαμ.

«Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον Τόμας και ο διευθύνων σύμβουλος της Τότεναμ επιμένει πως ο Δανός προπονητής είναι ο ιδανικός για τον πάγκο της ομάδας» έγραψαν χαρακτηριστικά αγγλικές ιστοσελίδες, επικαλούμενες «πηγή» που είναι πολύ κοντά στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Έσπευσαν όμως να προσθέσουν και τις πληροφορίες από το περιβάλλον των ιδιοκτητών του αγγλικού συλλόγου, κάνοντας λόγο για έντονο εκνευρισμό.

Είναι προφανώς δεδομένο πως η υπομονή των ιδιοκτητών της Τότεναμ εξαντλείται και τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ για τον Δανό τεχνικό, καθώς η πορεία των Λονδρέζων στην Πρέμιερ Λιγκ είναι απογοητευτική και τώρα προστέθηκε και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την Βίλα.

Και δεν είναι μόνο η υπομονή των ιδιοκτητών της Τότεναμ που εξαντλείται αλλά κι αυτή των οπαδών της ομάδας του Λονδίνου, οι οποίοι δεν έκρυψαν την δυσαρέσκειά τους για τον Φρανκ στο ματς Κυπέλλου απέναντι στην Άστον Βίλα.

Και για να διαπιστώσει κάποιος την έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών της Τότεναμ, αρκεί μόνο ν’ αναφέρουμε ότι μετά τον αγώνα με τους «χωριάτες» φώναζαν χαρακτηριστικά, «ο Τόμας Φρανκ είναι οπαδός της Άρσεναλ».

Αυτό και μόνο τα λέει όλα, καθώς πριν από λίγες μέρες ο Δανός τεχνικός της Τότεναμ εθεάθη να κρατά μια κούπα με το σήμα της Άρσεναλ, στο ματς της Μπόρνμουθ με την Τότεναμ, κάτι που εξόργισε τους οπαδούς των Spurs καθώς είναι γνωστή η μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο συλλόγων του Λονδίνου.

Η κούπα είχε προφανώς… ξεμείνει από τον αγώνα της Μπόρνμουθ με την Άρσεναλ και ο Φρανκ τόνισε πως δεν είχε δει ότι έχει το σήμα των «κανονιέρηδων», αλλά η δήλωση του Δανού προπονητή δεν μετρίασε την οργή των οπαδών της Τότεναμ.

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inTown
Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
On Field 12.01.26

Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι
On Field 11.01.26

Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι

Ο Ιρανός σέντερ φορ έχει ήδη 13 γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι η πρόβλεψη για 20 γκολ θα δικαιωθεί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Έργα τέχνης στο χορτάρι
On Field 10.01.26

Έργα τέχνης στο χορτάρι

Ο Μεχντί Ταρέμι «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι, με δυο κινήσεις (ασίστ και γκολ) που φανερώνουν την ευφυία του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές
On Field 08.01.26

Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Για δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 21:50

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
