Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Η πίεση είναι μεγάλη για τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, μετά τη συγκέντρωση στο εστιατόριο «Παναγιώτα» της Κηφισιάς, την Παρασκευή (9/1). Το ίδιο ισχύει και για τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ που εκτίθεται όσο κρατάει στο πόστο του αρχιδιαιτητή τον Γάλλο, ο οποίος κρίθηκε ακατάλληλος από το νέο κύμα του ποδοσφαίρου, από το μέτωπο των 20+8 ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ).

Στο ματς Άρης-ΑΕΚ 1-1, με τον απίθανο εφευρέτη, τον Νορβηγό ρέφερι Σάγκι (σ.σ. ινδικής καταγωγής) και τον συμπατριώτη του VAR αποδείχθηκε ότι μεγάλο πρόβλημα είναι και οι ξένοι διαιτητές που φέρνει ο ακατάλληλος αρχιδιαιτητής. Είναι κατάντια να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες, καθώς οι Σάγκι, Χάγκενες ακύρωσαν γκολ του Άρη, με ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ και ευνόησαν την ΑΕΚ. Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η διαιτησία βρίσκεται στο σκοτάδι.

Επίσης, η διαιτησία του Νορβηγού Σάγκι, με VAR τον Χάγκενες είναι ένας ακόμη λόγος για να φύγει ο Λανουά. Είναι κατάντια μέχρι και οι ξένοι διαιτητές να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες. Ο Λανουά φταίει 100 %, επειδή είναι επιλογές του, δεν έχει καταλάβει ότι ορισμοί σημαίνουν ευθύνη. Πότε θα αναλάβει τις ευθύνες του;

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» επιβεβαιώθηκε όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση της Παρασκευής (9/1), στο εστιατόριο της Κηφισιάς «Παναγιώτα». Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ειπώθηκε ότι η διαιτησία χρειάζεται αλλαγές.

Στόχος πάνω από 35 ΕΠΣ

Το νέο κύμα που δημιουργήθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν σταματήσει, θα μεγαλώσει και σύμφωνα με τις προβλέψεις πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ θα γίνουν πάνω από 35, υπολογίστε επιπλέον και τις ΠΑΕ. Η δυσαρέσκεια για την εποχή του Λανουά είναι μεγάλη και απαίτηση των ενώσεων που εκπροσωπήθηκαν στην Κηφισιά είναι να φύγει ο Λανουά.

Η «αυτοκρατορική» συμπεριφορά του Γάλλου επέστρεψε ως μπούμερανγκ. Ο Λανουά κρίθηκε και βρέθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Δεν είναι διαχειριστής, όπως συμπεριφέρεται, αλλά 100 % υπεύθυνος για τη… μαυρίλα στη διαιτησία.

Έχασε τον ύπνο του ο Λανουά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο Λανουά περίμενε τόσο μεγάλη αμφισβήτηση σαν αυτή, στην συγκέντρωση της Παρασκευής. Για αυτό και έχασε το ύπνο του και για να συνεχίσει στην ΚΕΔ είναι στηρίζεται στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

Ο Λανουά ακολούθησε τακτική δυο μέτρων και δυο σταθμών, προσβλέποντας στην πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι. Μήπως κάποιοι τον διαβεβαίωσαν ότι με τέτοια φιλοσοφία (μέσω των ορισμών του με άρωμα επίδειξης δύναμης, της ασυλίας σε συγκεκριμένους διαιτητές και της απίθανης τηλεκριτικής του) θα ανανέωνε μέχρι το 2028; Όμως, πέτυχε το εντελώς αντίθετο με αποτέλεσμα όχι απλά να τρίζει η καρέκλα του αλλά να έχει σπάσει. Ο Λανουά προσγειώθηκε ανώμαλα, επειδή νόμιζε πως αρκεί η καραμέλα ότι τάχα τον στηρίζει η UEFA. Ο Λανουά βρίσκεται σε πανικό από τότε που έμαθε ότι 20+8 ενώσεις τον έκριναν ακατάλληλο με επιχειρήματα και ζήτησαν να φύγει από την ΚΕΔ. Ξέρει ότι εξαιτίας του η διοίκηση Γκαγκάτση στην ΕΠΟ έχασε την ευρεία πλειοψηφία και απέκτησε ισχυρή αντιπολίτευση.

Το αφήγημα για την UEFA

Στη συγκέντρωση της Παρασκευής (9/1) από πολλούς εκπροσώπους ενώσεων ειπώθηκε ότι δεν υπάρχει διαιτησία 50-50 με τον Λανουά στο τιμόνι της ΚΕΔ. Επίσης, θεωρούν ότι «θάφτηκαν» καλοί διαιτητές και προωθήθηκαν ρέφερι με γεωγραφικά κριτήρια και όχι με κριτήριο την απόδοσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αξιολογήσεις του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι διαιτητές που προωθήθηκαν είναι από ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας.

Δεν ευσταθεί ότι ο Λανουά δεν μπορεί να φύγει επειδή τάχα τον στηρίζει η UEFA. Αν τον στήριζε θα τον βοηθούσε να ορίζει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι. Πρόκειται για αφήγημα. Ποτέ η UEFA δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά ποδοσφαίρου. Είναι ανοησία ότι τάχα απειλεί, όπως λένε κάποιοι, δήθεν δεν θα ασχοληθεί ξανά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποτέ η UEFA δεν απειλεί μια ομοσπονδία-μέλος της.