Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Ο Άρης έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του ντέρμπι με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής (11/1) στο Βικελίδης (1-1) και λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξέδωσε λιτή ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στον Στεφάν Λανουά.

Συγκεκριμένα μέσα σε μόλις 39 λέξεις οι «κιτρινόμαυροι» χαρακτηρίζει «εργαλεία» τους διαιτητές που ορίστηκαν στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και αναρωτιέται ποιος διαιτητής θα μπει την προσεχή Τετάρτη (14/1, 20:30) στο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης

«Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες;

Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος…

Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις «εργαλείο» για τον αγώνα της Τετάρτης».

Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών ανέφερε η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ – Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 10:08

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής - Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ - Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Ποιοι θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Αναλογίες 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
