Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ο Άρης έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του ντέρμπι με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής (11/1) στο Βικελίδης (1-1) και λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξέδωσε λιτή ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στον Στεφάν Λανουά.

Συγκεκριμένα μέσα σε μόλις 39 λέξεις οι «κιτρινόμαυροι» χαρακτηρίζει «εργαλεία» τους διαιτητές που ορίστηκαν στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και αναρωτιέται ποιος διαιτητής θα μπει την προσεχή Τετάρτη (14/1, 20:30) στο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης

«Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες;

Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος…

Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις «εργαλείο» για τον αγώνα της Τετάρτης».