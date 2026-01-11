Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Νέα πρόσωπα στην 11άδα του Άρη οι Καντεβέρε, Άλβαρο, Γένσεν και Ντούντου για το αποψινό (11/1, 19.30) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Δώνης επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό.
Άρης: Αναμενόμενες οι τέσσερις αλλαγές που έκανε ο Μανόλο Χιμένεθ σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του εντός έδρας ντέρμπι (11/1, 19.30) με την ΑΕΚ, ενώ σημείο αναφοράς αποτελεί η επιστροφή του Τάσου Δώνη στην αποστολή, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα οι Άλβαρο, Ντούντου, Γένσεν και Καντεβέρε που αντικατέστησαν τους Φαμπιάνο, Παναγίδη, Μισεουί και Μορόν.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Ρόουζ είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Μάικιτς, Φρίντεκ, Νινγκ, Μορουτσάν, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαϊντ, Φαμπιάνο και Γαλανόπουλος.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με την @AEK_FC_OFFICIAL
#ARISAEK#ARISFC#StoiximanSuperLeague@Super_League_GR #Matchday16#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/GCdPgsl57C
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) January 11, 2026
