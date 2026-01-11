Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

sports betsson
Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Άρης και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο ντέρμπι του Βικελίδης για την 16η αγωνιστική της Super League, με τους γηπεδούχους να έχουν λόγο να φωνάζουν για τη διαιτησία, καθώς στο 57′ ακυρώθηκε καθαρό γκολ του Ντουντού για φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο.

Το ματς είχε δύο γρήγορα γκολ, με την Ένωση να προηγείται στο 8′ με τον Κοϊτά και τον «Θεό του πολέμου» να ισοφαρίζει μόλις τρία λεπτά μετά (11′) με τον Γένσεν.

Στους 38 βαθμούς πλέον η ΑΕΚ, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ, έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας (39 έχει ο Ολυμπιακός), στους 21 ο Άρης που με εξαίρεση ένα διάστημα μετά την ισοφάριση του σκορ, ήταν ανώτερος της αποψινής (11/1) αντιπάλου του για  60-70 λεπτά.

Πώς παρατάχθηκαν Άρης – ΑΕΚ

Ο Μανόλο Χιμένεθ 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο κάλυψε το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Ρόουζ αποτέλεσαν το κεντρικό δίδυμο. Από εκεί και πέρα Μόντσου και Ράτσιτς ήταν τα δύο αμυντικά χαφ, ο Πέρεθ έπαιξε  στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντουντού στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε που ήταν ο φορ.

Από την πλευρά του ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με ίδιο σύστημα και τον Στρακόσια στην εστία, στα άκρα της άμυνας τους Οντουμπάτζο (δεξιά) και Πήλιος (αριστερά) ενώ στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν Μουκουντί και Ρέλβας. Στον άξονα ρόλο αμυντικών χαφ είχαν Πινέδα και Μαρίν, με τους Λιούμπιτσιτς  και Ζοάο Μάριο να καλύπτουν τις πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και τον Κοϊτά να κινείται πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Γκολ στο 8′ η ΑΕΚ, απάντησε τρία λεπτά ο Άρης

Το ματς είχε καλό ρυθμό εξ αρχής καθώς αμφότερες οι ομάδες κυνήγησαν ένα γκολ από νωρίς και το πέτυχαν εκμεταλλευόμενες ολιγωρίες και λάθη της αντίπαλης άμυνας. Πρώτη ΑΕΚ, η οποία στο 8′ είδε τον Τεχέρο να κάνει μια κάκιστη πάσα, τον Λιούμπισιτς να κλέβει τη μπάλα να φεύγει στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων για πάνω από 35 μέτρα και την κατάλληλη στιγμή να κόβει δεξιά στον επερχόμενο Κοϊτά που πλάσαρε για το 0-1!

Και δεύτερος ο Άρης ο οποίος μόλις τρία λεπτά έκανε το 1-1 δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά. Μάλιστα πριν την ισοφάριση η ομάδα του Χιμένεθ έχασε διπλή ευκαιρία στο 10′ με Καντεβέρε και Μόντσου, στέλνοντας… μηνύματα. Εν τέλει ένα λεπτό μετά ο Γένσεν με ωραίο μονοκόμματο σουτ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Φλύαρη υπεροχή για την ΑΕΚ, έκλεισε τους χώρους ο Άρης

Μετά το 1-1 και ως το τέλος του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι είχαν τη «μερίδα το λέοντος» όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, η οποία όμως ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ανούσια. Και αυτό καθώς ο Άρης όντας καλοστημένος αμυντικά δεν επέτρεψε στην αντίπαλό του να τον απειλήσει πραγματικά με κλασικές ευκαιρίες. Ούτε όμως κι ο ίδιος είχε κάποια μεγάλη φάση ως την ανάπαυλα, παίζοντας κυρίως με αντεπιθέσεις.

Παρόμοια εικόνα, ελάχιστες φάσεις

Το δεύτερο μέρος άρχισε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες και την εικόνα να παραμένει ίδια. Δηλαδή την ΑΕΚ να έχει τη μπάλα αλλά να αδυνατεί βρει διαδρόμους, με τον Άρη να έχει κλείσει κάθε διάδρομο παίζοντας πίσω από τη μπάλα.

Ανέβηκε ο Άρης, σκόραρε, αλλά κακώς ακυρώθηκε το γκολ του

Όσο η ώρα κυλούσε η ομάδα του Χιμένεθ βλέποντας οτι η ΑΕΚ δεν απειλούσε ουσιαστικά άρχισε να κερδίζει μέτρα και να χτυπά από την πλευρά του Οντουμπάτζο (δεξιά) που ήταν πιο ευάλωτη αμυντικά.

Στο 57′ ο Ντουντού κατάφερε να σκοράρει με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση από πλάγια στην περιοχή, όμως ενώ αρχικά ο φάνηκε να μετρά το γκολ κανονικά, στη συνέχεια ο διαιτητής κατόπιν κλήσης του του Χάγκενες από το VAR αποφάσισε κακώς να το ακυρώσει! Από το ριπλέι φάνηκε ότι ίσα που επαφή ανάμεσα σε Ζοάο Μάριο και τον Ρόουζ και ότι εκείνος που την προκαλεί είναι ο παίκτης ΑΕΚ και όχι του Άρη.

Πείσμωσε ο Άρης, πήρε τον έλεγχο, αλλά…

Το ακυρωθέν γκολ φαίνεται πως πείσμωσε τους παίκτες Χιμένεθ που με πήραν τα ηνία του ματς στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Πιέζοντας ψηλά και έχοντας σαφώς περισσότερο τρεξίματα από την ΑΕΚ, δημιούργησαν προϋποθέσεις για να πετύχουν κι άλλο γκολ, όμως παρά το γεγονός πάτησαν αρκετές φορές στην περιοχή (κέρδισαν και περισσότερα κόρνερ), δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ έδειξε να μην περιμένει την αντίδραση αυτή από τον Άρη που ως τότε έπαιζε πιο συντηρητικά και στο περισσότερο διάστημα μέχρι να λήξει το ματς δεν «πατούσε» καλά στο γήπεδο. Στο 90′ ωστόσο πρώτα ο Γιόβιτς και μετά το Μάνταλος είχαν μεγάλες για να σκοράρουν κυρίως από λάθη του Άρη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άμεση αντίδραση του Άρη στην «ψυχρολουσία» του 8ου λεπτού (0-1), ήταν «κλειδί» ώστε οι γηπεδούχοι να μην επηρεαστούν ψυχολογικά και να μη χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το λάθος γύρισμα του Τεχέρο έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει γκολ, απέναντι σε έναν Άρη που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια άφησε ελάχιστα κενά στην ποιοτική αντίπαλό του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: 

Η επίθεση της ΑΕΚ εγκλωβίστηκε απόλυτα απέναντι στην καλοστημένη άμυνα του Άρη, ωστόσο ακόμη και στο 90΄ που είχε τη δυνατότητα να «κλέψει» τη νίκη πέταξε στα σκουπίδια τις μεγάλες φάσεις που είχε με Γιόβιτς και Μάνταλο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Νορβηγός διαιτητής Ροχίτ Σάγκι όταν κλήθηκε λανθασμένα από το  VAR στο 2-1 του Άρη στο 57′ για να τσεκάρει την επαφή του Ζοάο Μάριο με τον Ρόουζ για τυχόν φάουλ, όφειλε να μετρήσει το γκολ και να αγνοήσει τον VARίστα. Όπως το μέτρησε στην κανονική ροή του αγώνα, κρίνοντας πως δεν υπάρχει παράβαση. Γιατί απλά δεν υπήρχε. Πρώτα από όλα γιατί η μπάλα έχει φύγει από το πεδίο των Ρόουζ και Ζοάο Μάριο και γιατί την χωρίς ένταση επαφή ανάμεσα στους δύο παίκτες την προκαλεί ο παίκτης της ΑΕΚ και όχι αυτός του Άρη.  Επιπλέον  ο Σάγκι έχασε αρκετά φάουλ και κάποιες κίτρινες, κυρίως εις βάρος του Άρη, ενώ κανείς δεν κατάλαβε γιατί σε ματς με χρήση VAR και με τέσσερις διακοπές οι καθυστερήσεις ήταν μόνο τρία λεπτά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Κακώς ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες από το VAR κάλεσε τον διαιτητή για να ακυρώσει το γκολ του Ντουντού για πιθανό φάουλ στην αρχή της φάσης. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ξεκάθαρη παράβαση όπως ορίζει ο κανονισμός προκειμένου ο VARίστας να καλέσει τον διαιτητή για να αλλάξει την απόφαση που πήρε σε κανονική ροή αγώνα.

ΣΚΟΡΕΡ:

11′ Γένσεν – 8′ Κοϊτά

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: 

Αρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντινγκά, Αλβαρο, Ρόουτζ, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν (80′ Γαλανόπουλος), Ντούντου, Πέρεθ, Καντεβέρε

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Οντουμπάτζο, Μαρίν, Πινέδα (61′ Μάνταλος), Ζοάο Μάριο (66′ Ελίασον), Λιούμπισιτς (66′ Βάργκα), Κοϊτά (84′ Κουτέσα), Γιόβιτς

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΛ – Άρης 17:00 – Κυριακή 18/1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 21:00 – Κυριακή 18/1

