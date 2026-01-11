Άνοιξε το σκορ με τον Κοϊτά η ΑΕΚ, απάντησε με Γένσεν ο Άρης (1-1, vids)
Η Ένωση προηγήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης στο 8ο λεπτό με τον Κοϊτά, αλλά ο Άρης απάντησε τρία λεπτά αργότερα με τον Γένσεν.
Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης, για την 16η αγωνιστική της Super League, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-1.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κοϊτά. Ο Τεχέρο έκανε τραγικό λάθος, ο Λιούμπιτσιτς βγήκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, «έσπασε» ωραία στον Κοϊτά και αυτός σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στην Ένωση.
Δείτε το γκολ:
Οι γηπεδούχοι όμως απάντησαν άμεσα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ που είχε κερδίσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Λιούμπιτσιτς απομάκρυνε πάνω στον Γένσεν και αυτός με δυνατό μονοκόμματο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.
Δείτε το γκολ:
