ΑΕΚ: Η 11άδα της «Ένωσης» για το ντέρμπι στο «Βικελίδης»
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρότα κι έτσι ο Οντουμπάτζο θα ξεκινήσει βασικός στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη στο Βικελίδης. Στον πάγκο Βάργκα και Γκεοργκίεφ.
Με ένα σημαντικό πρόβλημα μπαίνει η ΑΕΚ στο 2026 καθώς για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς δεν είναι διαθέσιμος ο Λάζαρος Ρότα. Ο Έλληνας μπακ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων και ξεκινά βασικός απόψε (11/1, 19:30)απέναντι στον Άρη ο Οντουμπάτζο.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς και από πίσω του οι Λιούμπισιτς, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο.
Η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς,
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.
* Εκτός είναι και οι Περέιρα, Ζίνι, Πιερό για την ΑΕΚ.
